Народные приметы, обряды и обычаи 6 декабря

На полях снег волнистый – будут хлеба обильные.

6 декабря верующие и церковь чтят память святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, мучеников Сисиния, епископа Кизицкого, и Феодора Антиохийского, благоверного князя Александра Невского, в схиме.

6 декабря: церковный праздник

Амфилохий Иконийский (около 340 Кесария Каппадокийская – после 394) – епископ Иконии, современник и друг Василия Великого и Григория Богослова, двоюродный брат последнего. Один из Отцов церкви (иногда относят к числу Великих каппадокийцев).

Святой Амфилохий родился в набожной христианской семье и происходил из Каппадокии в Малой Азии. В молодости мечтал стать адвокатом, однако покинул мир и посвятил себя служению Богу. Поселился в пустыне, где выращивал для своего пропитания овощи и овощи.

В 374 году духовенство и верные города Иконии избрали его епископом. В том же году Амфилохий созвал Иконийский Синод, на котором были осуждены еретики-македониане, отрицавшие божество третьего Лица Божия. Он написал отдельное сочинение, в котором осветил науку Церкви о Святом Духе. Амфилохий боролся также против лжи ариан. Господь наделил верного слугу Божию даром исцеления молитвой. Амфилохий являлся сердечным приятелем св. Василия Великого и св. Григория Назианского, называвшего его епископом без изъянов, ангелом и вестником правды. Амфилохий, называемый Отцом Церкви IV в., умер между 394 — 400 годами.

6 декабря: народные традиции

6 декабря — канун дня святой Екатерины. С этого вечера девушки начинали гадать. Делали это таким образом: воровали в чужом саду веточку вишни и ставили ее в воду. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году она выйдет замуж.

Наши предки очень весело проводили этот день: пели и устраивали гуляния с пивом и пирогами, которые готовили вместе. Сильно радовались тому, что окончательно установился санный путь. Однако гуляния старались все-таки делать не пышными, потому что продолжался пост.

6 декабря: что следует делать

Сегодня гадают на тех, кто пошел на войну.

6 декабря: что не стоит делать

злиться;

не сдерживать эмоции;

выяснять отношения;

обращаться за помощью;

встречаться с недругами и недоброжелателями.

6 декабря: украинские народные приметы

Какая зима, такое лето.

На полях снег волнистый – будут хлеба обильные.

Быть холодной зимой, если дружно улетели птицы.

Морозная зима с большим снегом предвещает хороший урожай хлеба.

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