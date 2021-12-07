Народные приметы, обряды и обычаи 7 декабря

На святую Екатерину прячься под перину.

7 декабря верующие и церковь чтят память великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, посника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского, мученицы Августы, мучеников Порфирии.

7 декабря: церковные традиции

Екатерина Александрийская, святая Екатерина – легендарная христианская святая, великомученица, дочь знатного правителя города Александрии. Прообразом Святой Екатерины была учёная Гипатия.

Красота, ученость, слава, богатство манили к ней многих поклонников, но праведна, она стремилась к поискам Истины бытия мира. Найти ее для праведницы помог святой муж-отшельник, к которому Екатерину отвела мать, будучи тайной христианкой. Он рассказал, что есть небесный жених – Христос. На прощание старец вручил святой Екатерине икону. Всю ночь дева молилась перед этой иконой, но Иисус отвращал от нее свой Лик. Она снова обратилась к старцу и тот посоветовал ей хранить чистоту.

и окрестил святую. После крещения к ней явилась Богоматерь с младенцем, протянувшим ей перстень в ознаменование духовных помолвок. В эти дни в Александрии проходили бурные языческие гульбища, на которые прибыл сам император Максимиан. В жертву языческим богам приносили не только животных, но и исповедников христианства.

Святая Екатерина, пользуясь своим знатным происхождением, обратилась к императору, заступаясь за них. Чтобы убедить знатную римлянку и других христиан, император приказал созвать пятьдесят опытных мужей империи. Святая откровенностью своих убеждений и улик обратила его в христианство. Все ученые по приказу императора были брошены в костер. Сама же святая Екатерина была подвергнута страшным мучениям — колесованию. Когда она спокойно подошла к орудию казни, ангел разбил его в щепки. Тогда Екатерина, подойдя к месту казни, с глубокой верой в Бога, сама положила голову под меч палача, молясь за всех людей. Из раны ее вместо крови вытекло молоко.

7 декабря: народные традиции

Девушки этого дня делают то, что и в канун. Брали столько веточек, сколько членов семьи. Какие отрасли не развивались, вроде бы столько человек умрет в семье.

Гадали и таким образом. Девушки насыпали в миску каши и шли вместе во двор звать суженого на ужин, ударяя по воротам макогонами по очереди, приказывая: «Иди, иди, суженый, кашу есть!». Откуда лает пес, туда и замуж пойдет. С приходом Екатерины надеялись на сильные морозы.

7 декабря: украинские народные приметы

На святую Екатерину прячься под перину.

Екатерина по воде, то Рождество по льду.

Как на Екатерины холодно, будет голодно.

7 декабря: что следует делать

Этот день называют Праздником женской судьбы: девушки прислушиваются к приметам, соблюдают традиции и гадают на свою судьбу. Девушкам, которые ищут любви, традиционно советуют сходить 7 декабря в церковь и помолиться перед иконой Святой Екатерины. В этот день перед образами святой Екатерины ставят свечи, а к вечеру гадают на свою судьбу. Также в этот день девочки срезали ветки вишни и ставили в воду у икон. Считалось, что если к Старому Новому году вишни зацветали, то скоро девушка выйдет замуж.

7 декабря: что запрещено делать

Нельзя веселиться, громко петь, плясать. Запрещается выполнять домашние работы, шить или ремонтировать. Есть можно только постные блюда.

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