Народные приметы, обряды и обычаи 7 октября

Если осенью серенькое утро, то ожидай ясного дня.

7 октября — верующие и церковь чествуют преподобного Феодосия Манявского, преподобномученицы равноапостольной Феклы, преподобного Коприя, святого Владислава Сербского и сына его святого царя Владислава Сербского.

7 октября: церковный праздник

Текла Иконийский, Праздники Фекла — раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных. Жизнь святой описано только в апокрифе "Деяния Павла и Текли", написанном во II веке.

Родилась и жила в малоазиатском городе Иконии в семье богатых язычников. В 18 лет была помолвлена со знатным юношей, но во время пребывания в городе апостола Павла (ок. Середины I века) увлеклась его проповедью и решила не вступать в брак, посвятив себя служению Богу.

Также читайте Гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Церковное предание сообщает, что она долгие годы жила в сирийской Селевкии и в возрасте 90 лет, когда ее преследовали языческие жрецы, была скрыта от них горой. Пещера, в которой по преданию умерла Фекла, расположена в сирийском поселке Маалюле (горы Каламонте). Над ней построен монастырь, названный в честь святой.

7 октября: украинские народные приметы

Рано линяют голуби — на ранние заморозки и холодную зиму.

Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья жди резкого похолодания.

Шелухи на луке тонкое — зима будет теплой, а грубое и со многими лентами — холодной.

Если осенью серенькое утро, то ожидай ясного дня.

7 октября: народные традиции

В народе говорили: "На Теклы ночи темные, а дни лошадиными шагами уменьшаются". В помещениях, где сушили снопы, разводили огонь. В течение дня пели песни и веселились, только в полночь зажигали огонь и начинали молотить. В последующие дни уже молотили утром.

7 октября: что следует делать

Ранее на Феклу чествовали молотильщика. В риге тоже приносили горшок каши и пирог, оставляли в углу или у места, где разводят огонь.

7 октября: что не стоит делать

слушать чужих советов;

занимать деньги.

Читайте также:

Погода в Украине: заморозки и штормовой ветер - антициклон принес похолодание

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку