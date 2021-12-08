Народные приметы, обряды и обычаи 8 декабря

Сова кричит – холод накликает.

8 декабря верующие и церковь чтят предание праздника Введение в храм Пресвятой Богородицы, память cвященномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, преподобного Петра, молчальника.

8 декабря: украинские народные приметы

Если вороны утром сидят на верхушках деревьев и каркают — быть бабочки и мороза, устроились на среднем и нижнем ветвях — жди ветра, на земле — потеплеет, устроили игры в небе, опрокидываются через голову, резко полыхают вниз и снова вверх — через два-три. дни будет метель.

Если молчат комнатные птицы – перед бабочкой.

Воздух над лесом посинел — к теплу.

Сова кричит – холод накликает.

8 декабря: церковный праздник

Климент I – Папа римский, святой, мученик. Первый исторический христианский миссионер, навещавший Евангелие на украинских территориях. Рукоположен апостолом Петром. Один из апостольских отцов и апостолов из семидесяти. Автор письма в церковь в Коринфе.

Сослан на каторгу в Крым, в Херсонес, во время гонений на Церковь в Римской империи. Проповедовал среди каторжан, за что был казнен язычниками — его привязали к каменному якорю и утопили в море. Почитается в католической, православной и некоторых протестантских (англиканской и лютеранской) церквях.

Самый большой храм – базилика святого Климента в Риме. В иконографии изображается в папских одеяниях, с якорем, крестом-якорем (Климентовским крестом) или пальмовой ветвью, символом мученичества. Патрон каторжан, каменотесов и моряков.

Традиция сообщает, что во время пребывания в Херсонесе в 861 году в связи с хазарской миссией, Константин Философ начинает поиски святыни. Поддержанный местным духовенством, он совершает своеобразную морскую экспедицию. После долгого времени мощи нашли на одном из островов и торжественно возложили в церковь Св. Апостолов. Часть мощей Кирилл оставил в Корсуне, а часть перенес в Рим в дар папе Адриану II. Теперь мощи хранятся в Базилике святого Климента в Риме.

На Руси с древнейших времен Климент почитался как святой. Мощи Климента хранились в Десятинной церкви в Киеве.

8 декабря: что не стоит делать

выходить из дома;

жаловаться на холод.

8 декабря: народные традиции

"На Клима зима клин клином вышибает", — говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Впрочем, если в этот день петухи спели рано, это предвещало скорую оттепель.

8 декабря: что стоит работы

В этот день любое важное дело нужно было начинать только натощак.

Женщины садились прясть у окна, ведь от белого снега в доме становилось светлее.

Читайте также:

Погода в Украине: в западных и северных областях выпал снег