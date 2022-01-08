Народные приметы, обряды и обычаи 8 января 2022 года

Вечерний звездопад – на ночной мороз.

8 января верующие и церковь празднуют послепраздник Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, чтят память святых богоотцов Иоакима и Анны, праведного Иосифа Обручника, священномученика Евфимия, епископа Сардийского, Икон Божией Матери "Помощница в родах", "Блаженное чрево", "Милостива".

8 января: народные традиции

Должен быть морозный день, а потому говорили: "Пришел Степан — на нем красный жупан".

8 января: что нельзя делать

Празднуют, как и в предыдущие дни, но не работают. Особенно опасались прясть; можно было выполнять самую необходимую работу.

8 января: церковный праздник

Собор Пресвятой Богородицы, или Богородица — праздник, православной церковью отмечается на второй день после Рождества Христова.

8 января: украинские народные приметы

Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.

Вечером в ясную погоду провода выигрывают, как струны, — на непогоду.

Далеко слышен звук паровоза — на оттепели.

Вечерний звездопад – на ночной мороз.

Синичка утром пищит – на легкий морозец.

8 января: что следует делать

Считалось, что этот праздник для женщин важнее Рождества, поскольку связан с Матерью Божией. В этот день начинали колядовать и женские шайки. На Богородицу посещают женщин, которые принимали у них погоды, угощая ужином, а также совершают обеды и панихиды по умершим (как будто ночью все усопшие сходятся в храм и им правят молитвы священники, также умершие).

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В некоторых местностях на Галичине к восходу солнца зажигали во дворе дидуха, перепрыгивали через огонь и перегоняли домашних животных, поскольку ночью "должны гулять ведьмы".

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