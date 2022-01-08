Народные приметы, обряды и обычаи 8 января 2022 года

Вечерний звездопад – на ночной мороз.
8 января верующие и церковь празднуют послепраздник Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, чтят память святых богоотцов Иоакима и Анны, праведного Иосифа Обручника, священномученика Евфимия, епископа Сардийского, Икон Божией Матери "Помощница в родах", "Блаженное чрево", "Милостива".
8 января: народные традиции
Должен быть морозный день, а потому говорили: "Пришел Степан — на нем красный жупан".
8 января: что нельзя делать
Празднуют, как и в предыдущие дни, но не работают. Особенно опасались прясть; можно было выполнять самую необходимую работу.
8 января: церковный праздник
Собор Пресвятой Богородицы, или Богородица — праздник, православной церковью отмечается на второй день после Рождества Христова.
8 января: украинские народные приметы
- Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.
- Вечером в ясную погоду провода выигрывают, как струны, — на непогоду.
- Далеко слышен звук паровоза — на оттепели.
- Вечерний звездопад – на ночной мороз.
- Синичка утром пищит – на легкий морозец.
8 января: что следует делать
Считалось, что этот праздник для женщин важнее Рождества, поскольку связан с Матерью Божией. В этот день начинали колядовать и женские шайки. На Богородицу посещают женщин, которые принимали у них погоды, угощая ужином, а также совершают обеды и панихиды по умершим (как будто ночью все усопшие сходятся в храм и им правят молитвы священники, также умершие).
В некоторых местностях на Галичине к восходу солнца зажигали во дворе дидуха, перепрыгивали через огонь и перегоняли домашних животных, поскольку ночью "должны гулять ведьмы".