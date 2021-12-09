Народные приметы, обряды и обычаи 9 декабря

Зима малоснежная – лето засушливое.

9 декабря церковь и верующие чтят память преподобного Алипия, столбника, святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Иакова, отшельника, мученика Даниила Братковского, страстотерпца Волынского.

9 декабря: церковный праздник

Преподобный Алипий Столпник родился в 522 году в г. Адрианополе в Пафлогонии. Его мать, благочестивая христианка, рано овдовела и, зная Божественное призвание сына, поручила его воспитание Феодора, епископу Адрианопольскому. Во время рождения сына мать видела чудесное видение, вся комната была наполнена Божественным сиянием – это было признаком будущей праведной жизни Алипия. За богоугодную жизнь епископ рукоположил св. Алипия в сан диакона.

Однажды преподобному, сопровождавшему своего владыку в Константинополь, появилась в сонном видении св. мученица Евфимия и сказала, чтобы он вернулся на родину и на месте заброшенного языческого кладбища основал церковь в честь ее святого имени. Преподобный выполнил Божественное указание и положил начало подвижнической жизни.

Рядом с храмом, под открытым небом, на верху языческой гробы святой соорудил столб, на котором совершал подвиг 53 года в непрестанных молитвах к Богу, уча и наставляя многих, кто приходил к нему. Бесы, жившие на языческом кладбище, соблазняли подвижника, но побежденные молитвой и стойкостью святого, навсегда покинули это место. За свои подвиги избранник Божий отметился благодатный дар пророчества, изгнание бесов и исцеление недугов.

Лишь за 14 лет до смерти святой не смог больше стоять и по болезни ног лежал на боку, безмолвно перенося тяжкие страдания и смиренно благодаря Господу. Постепенно у столба возникло два монастыря: мужской и женский, в которых преподобный ввел строгие монашеские уставы и руководил ими до своей кончины. Почил преподобный Алипий в 640 г., в возрасте 118 лет.

9 декабря: народные традиции

Это второй после весеннего праздника, который еще называют осенним или холодным Юрием. Одна из легенд говорит, что Георгий одержал блестящую победу над страшным змеем-драконом. В честь этого события и был введен праздник, который, в отличие от майского, не связан какими-либо значимыми обрядами.

9 декабря: народные приметы

Много снега шатер — много хлеба прибудет.

Если зимой ветер дул с севера – будет очень холодно, с востока – на мороз.

Зимой сухо и холодно – летом сухо и жарко.

Зима малоснежная – лето засушливое.

Какой день на Юрия, такова и зима.

9 декабря: что нельзя делать

Лишь на Полесье в древности отмечали праздник волков. Крестьяне с вечера крепко закрывали конюшни, не ходили в лес и опасались отправляться в путь, считая, что в этот день опасно встречаться со зверями.

9 декабря: что следует делать

В этот день слабеньких мальчиков и мужчин парили в бане, хорошенько ударяя дубовыми вениками, после чего смазывали волчьим жиром все тело. Считалось, что после такого ритуала к ним перейдет смелость волка и сила дуба.

Выкиньте посуду с трещинами. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам в этот день. Идите в церковь.

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