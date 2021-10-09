Народные приметы, обряды и обычаи 9 октября

Зайцы рано нагуляли жира — на холодную и снежную зиму.

9 октября — верующие и церковь почтили память апостола евангелиста Иоанна Богослова.

9 октября: церковный праздник

Иоанн Богослов — апостол, евангелист, христианский святой, проповедник, автор нескольких произведений Нового Завета.

По традиции в изобразительном искусстве Иоанна Богослова часто изображают молодым человеком и единого из апостолов без бороды. Как евангелист, он изображен с пером для письма, книгой или с свитком. На изображениях его сопровождает фигура с тетраморфа — орел. На такой способ представления имел влияние тот факт, что во времена действия Иисуса Христа Иоанн был молодым человеком. В иконографии Иоанна Богослова также часто присутствует чаша и змея, реже изображение его страданий.

В его честь названы многие христианских соборов по всему миру.

9 октября: народные традиции

Завершали все полевые работы. Говорили "Кто не посеял в Богослова — не стоит доброго слова". Если на Богослова дождь со снегом, то в январе трижды пойдет дождь; солнечно и тепло — день будет дождливый и холодный.

9 октября: что надо делать

Иоанну Богослову принято молиться во время дальней дороги и не только. Если человека в дороге застала ночь или безлюдная местность, ему следует попросить защиты у Богослова. Считается, что тот убережет от нечистой силы, живущей по обочинам дорог и запугивает людей на перекрестках.

9 октября: украинский народный прогностик

Зайцы рано нагуляли жира — на холодную и снежную зиму.

Если кроты делают входы в норы с севера — к теплой зиме, с юга — холодной, с востока — сухой, а с западной — мокрой. Поздний гриб поздний снег.

Белый огонь в печи — на оттепель, красный на мороз.

9 октября: что нельзя делать

ссориться с семьей;

желать зла никому зла;

допускать плохих мыслей.

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