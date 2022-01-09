Народные приметы, обряды и обычаи 9 января 2022 года

Прекратится к вечеру снег — погода улучшится.
9 января церковь и верующие чтят память апостола первомученика и архидьякона Стефана, преподобного Феодора Начертанного, святого Феодора, архиепископа Константинопольского. Продолжаются праздники.
9 января: украинские народные приметы
- Прекратится к вечеру снег — погода улучшится.
- Если к вечеру снегопад прекращается, а небо не прояснилось, то на следующий день будет падать снег.
- Появляются круги солнца или луны радужные круги — в ближайшие сутки погода ухудшится.
9 января: церковный праздник
Стефан Первомученик – апостол из семидесяти, мученик. Христианский святой, один из первых христиан. Диакон Иерусалимской христианской общины. Согласно Библии (действию Апостолов) творил чудеса, убедительно проповедовал о Христе. С 560 года его прах был перезахоронен в римской церкви Сан Лоренцо фуори ле Мура.
Имя Стефана происходит от греческого Стефаноса, что означает "корона". Традиционно Стефан изображается с мученическим венцом на голове. В восточнохристианской иконографии он изображен в виде молодого, безбородого мужчины с постригом, одетым в одежду диакона. Рембрандт изобразил его мучения в работе "Побиение камнями святого Стефана".
9 января: народные традиции
Девушки гадают на быстрое замужество. Раньше верили, что если в день Степана напоить животных водой из ведра, в котором была серебряная монетка, они весь год будут здоровыми.
9 января: что следует делать
Следить за погодой.
9 января: что категорически запрещено
Ругаться и ссориться.
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