Народный депутат Людмила Марченко получила орден от главы ПЦУ Епифания за поддержку больных детей

Ее отметили за ее помощь детям, имеющим диагноз СМА.

Народный депутат от Тернопольщины Людмила Марченко получила Орден Николая Чудотворца от предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Таким образом народную избранницу отметили за ее помощь родителям и опеку над детьми с диагнозом СМА.

"Лично для меня, награда из рук Митрополита Епифания - лишь доказательство того, что я двигаюсь в правильном направлении и благодарю тех, кто приобщается к нашим просьбам о помощи больным детям", - цитирует Людмилу Марченко издание Номер один.

СМА - это редкая и тяжелая генетическая болезнь. Она поддается лечению, но для этого нужен едва ли не самый дорогой в истории мировой фармакологии препарат. Речь идет о $2,3 млн за спасительную инъекцию.

"Меня удивляет, что в Украине до сих пор нет государственного финансирования в таких случаях, я всеми возможными способами стараюсь поднимать этот вопрос в стенах ВРУ, обращаюсь и в Офис президента, и в Кабмин. Поэтому, надеемся, что вскоре будем иметь четкую стратегию действий и, собственно, средства на лечение детей", - рассказала изданию народный депутат.

Накануне Марченко написала на своей странице в Facebook, что один из больных детей с Тернопольщины выиграл в лотерею препарат Zolglensma, который так ему необходим. "И не говорите, что чуда не существует", отметила депутат.

Ранее местные СМИ сообщали, что Марченко приняла участие в заседании Тернопольского областного совета, где обратила внимание на ряд вопросов, касающихся образования и медицины.

"Финансирование образования и медицины сейчас - это действительно проблема. Это проблема и государственного, и местного уровней, ведь мы видим, что наибольшее внимание сосредоточено именно на пандемии коронавируса.Соответственно, большинство государственных средств направлены в “ковидный" фонд, из-за чего другие отрасли остаются недофинансированными. Все же есть ряд вопросов, требующих немедленного решения, чтобы люди не стали заложниками обстоятельств. Поэтому, мы должны совместными усилиями представителей власти и на местах, и на государственном уровне, искать выход из таких ситуаций", - сказала Марченко.

Депутат отмечает, что несмотря на то, в ВР попала по списку партии, хорошо понимает уровень ответственности и пытается работать наилучшим образом на округе. "Я хочу делиться своими наработками, чтобы самой иметь понимать, как на те или иные вещи реагирует общество", - отмечает Людмила Марченко.

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