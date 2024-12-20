Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Народный депутат Микиша покинул фракцию "Слуга народа"

Народный депутат Микиша покинул фракцию "Слуга народа"

Дмитрий Микиша вышел из фракции Слуга народа/Фото: Facebook Дмитрия Микиша

Он отметил, что не планирует сдавать мандат.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о выходе народного депутата Дмитрия Микиши из фракции "Слуга народа".

Об этом он заявил на пленарном заседании украинского парламента 20 декабря, сообщает издание "Украинская правда".

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе народного депутата Украины Микиши Дмитрия Сергеевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", — заявил Стефанчук.

Кроме этого, по предоставленной информации, Стефанчук сообщил о создании межфракционного объединения "Защита прав военнослужащих и ветеранов войны", которое возглавила внефракционный депутат Юлия Яцик.

На своей странице в Facebook Микиша не объяснил причины своего решения, однако отметил, что не планирует сдавать мандат.

"29 августа 2019 года я принял присягу на верность народу Украины. Служу народу Украины, государству и буду продолжать. Поэтому никакие мандаты я сдавать не собираюсь, а вот из фракции "Слуга народа" я вышел. Скажем так, вздохнул с облегчением", — заявил Микиша.

Напомним, в партии власти, по данным СМИ, рассматривают вариант перезапуска бренда "Слуга народа" под новым названием — "Команда Зеленского".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация