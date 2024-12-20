Народный депутат Микиша покинул фракцию "Слуга народа"

Он отметил, что не планирует сдавать мандат.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о выходе народного депутата Дмитрия Микиши из фракции "Слуга народа".

Об этом он заявил на пленарном заседании украинского парламента 20 декабря, сообщает издание "Украинская правда".

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о выходе народного депутата Украины Микиши Дмитрия Сергеевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", — заявил Стефанчук.

Кроме этого, по предоставленной информации, Стефанчук сообщил о создании межфракционного объединения "Защита прав военнослужащих и ветеранов войны", которое возглавила внефракционный депутат Юлия Яцик.

На своей странице в Facebook Микиша не объяснил причины своего решения, однако отметил, что не планирует сдавать мандат.

"29 августа 2019 года я принял присягу на верность народу Украины. Служу народу Украины, государству и буду продолжать. Поэтому никакие мандаты я сдавать не собираюсь, а вот из фракции "Слуга народа" я вышел. Скажем так, вздохнул с облегчением", — заявил Микиша.

Напомним, в партии власти, по данным СМИ, рассматривают вариант перезапуска бренда "Слуга народа" под новым названием — "Команда Зеленского".

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