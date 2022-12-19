Народный депутат написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" из-за поступка главы фракции

17 декабря Елена Шуляк пришла к военному и юристу Олегу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги.

Народный депутат Галина Янченко написала заявление на выход из партии "Слуга народа" из-за поступка главы партии Елены Шуляк, которая накануне решила выяснить отношения с раненым бойцом из-за законопроекта о градостроительстве.

Об этом сообщила Галина Янченко и сам военный Олег Симороз.

Как сказала Галина Янченко, поступок главы партии Елены Шуляк в отношении раненого бойца — "это днище".

"Прийти к защитнику в госпиталь, не чтобы навестить, не чтобы поддержать, — а чтобы пояснить отношения по ее коррупционному законопроекту — это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны ", – написала Янченко.

Добавим, что 17 декабря Шуляк пришла к военному и юристу Олегу Симорозу, который взорвался на противотанковой мини и потерял обе ноги. Пока он находится в госпитале.

Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

"Мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло", — сказал он.

Ранее ВР приняла законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительства, после чего в средствах массовой информации начала распространяться агрессивная кампания противников законопроекта.

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