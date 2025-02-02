"Народный гнев" или опасная тенденция: все, что известно о серии нападений на ТЦК

Как к нападениям на работников ТЦК причастна и России, и стоит ли ожидать повторения в других городах, выяснял ТСН.ua.

Вчера, 1 февраля, Украину, кроме преступных ударов РФ, всколыхнули еще два громких события – в Ровно и Пирятине (Полтавская обл.). В Ровно раздался взрыв в ТЦК, в результате которого погиб человек, а в Пирятине вооруженный мужчина застрелил сопровождавшего мобилизованных работника ТЦК. Сегодня в кровавую серию добавился инцидент в Павлограде, где возле ТЦК прогремел взрыв.

Что совместно между этими инцидентами, как к ним причастно и Россия, и стоит ли ожидать повторения в других городах, выяснял ТСН.ua.

Убийство в Пирятине

1 февраля в городе Пирятин на Полтавщине мужчина напал на военнослужащего Полтавского РТЦК. Инцидент произошел на автозаправке в Пирятине, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199 учебный центр.

Угрожая ружьем, злоумышленник требовал у работника ТЦК отдать автомат, а затем выстрелил. Военный ТЦК погиб на месте в результате тяжелого ранения. Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных.

По предварительной информации, стрелок – знакомый мобилизованного, которого хотел "освободительными" от мобилизации. Нападающий хотел "освободить" из буса ТЦК родственника своей сожительницы. Вместо этого мобилизованный держал будущего стрелка в курсе того, как двигается автобус, жаловался на самочувствие, чтобы был повод затормозить автобус и выйти на улицу как бы подышать воздухом.

Это первый случай в Украине, когда военный ТЦК погиб во время исполнения обязанностей.

Что известно о погибшем ТЦКшнике

Блоггерша Евгения Гавришенко сообщила в соцсетях, что погибший работник ТЦК воевал в самых горячих в свое время точках фронта: в Серебрянском лесничестве, Бахмуте и Авдеевке.

Ветеранка и волонтер Мария Берлинская также сообщила, что погибший воевал на фронте, а затем был переведен на службу в ТЦК.

Однако впоследствии оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин рассказал в комментарии "ВВС Украина", что погибший военный родом из Полтавщины был 1985 года рождения.

Он прошел срочную службу и в 2023 году был мобилизован. ВЛК сочла его ограниченно годным, поэтому мужчину призвали к службе в местном ТЦК. О службе на фронте спикер не упоминал.

У погибшего военного ТЦК осталась жена, дети и родители.

"Кто-то активно распространял информацию, что погибший воевал в Бахмуте. В то же время он был признан ограниченно годным во время мобилизации и призван прямо в ТЦК в Полтаве. Убийство ужасно, но и врать не стоит", – отмечает одиозная нардепка Марьяна Безугла.

Она призвала власти "не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК, устройство "своих" и пирамиду поборов в Сухопутных войсках".

Взрывы в ТЦК Ровно и Павлограда

1 февраля, в помещении Ровенского ТЦК раздался взрыв. В результате погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.

В комментарии "Суспильному" пресс-секретарь Управления СБУ Ровенщины Анна Свинцицкая-Савчук ответила, что пока не может рассказать о состоянии людей, которые были ранены из-за взрыва в ТЦК.

В Ровенском ТЦК ответили, что сейчас продолжаются следственные действия, и больше ничего они не могут рассказать. Поэтому пока о погибшем и раненых в результате взрыва в Ровенском ТЦК подробно ничего не известно.

Похожий инцидент произошел уже сегодня вечером у здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. По словам правоохранителей, "в результате взрыва неустановленного предмета получил ранение мужчина". Полицейские производят следственные действия.

В Днепропетровском ТЦК сообщили, что состояние пострадавшего легкое.

В местных пабликах утверждают, что подозреваемый во взрыве ТЦК в Павлограде скрылся с места происшествия.

"Очевидец сообщил, что видел, как мужчина бежал от здания, сел в авто и быстро уехал", – говорится в сообщении.

Другие случаи

Народная депутат София Федина напомнила, что упомянутые выше случаи – далеко не единственные. Просто предыдущие были менее громкими, потому что обошлись без жертв.

Так, 24 декабря в Бердичеве был совершен заказной теракт: злоумышленник взорвал самодельное взрывное устройство возле местного ТЦК. В результате подрыва никто из личного и гражданского состава не пострадал.

По подозрению в совершении теракта полиция задержала уроженца Донбасса и жительницу Бердичева – наркозависимых. Мужчина – неоднократно судимый 41-летний переселенец из Мариуполя, проживающий в Киеве. Женщина – 23-летняя жительница Бердичева.

По информации Федины, только за январь СБУ сообщало о предотвращении:

1. Подрыв здания одного из подразделений Сил обороны

2. Подрыв ТЦК в Днепре

3. Подрыв здания одного из структурных подразделений СБУ в центре Киева

4. Подрыв администрации подразделения ВСУ в Одесской области

"Так похоже, что московская федерация вербует агентов, чтобы создать террор внутри страны, и сделать вид, что теракты совершают "недовольные" украинцы", – отмечает нардепка.

Кто стоит за подрывами?

Операции против военных, а также взрывы ТЦК курируют структуры ГРУ (Главное разведывательное управление) Российской Федерации и ФСБ. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блоггеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", – говорит Коваленко.

Общественный активист и военнослужащий Евгений Карась считает, что подобные ситуации будут случаться, к сожалению, чаще.

"Сейчас пару суток будет больше взрывов и терактов возле ТЦК... Поэтому ФСБ и ГРУ бросит все усилия на твоих соседей-наркоманов или бабку-коммунистку, чтобы поставили где-то взрывчатку с камерой. За 500$. Деньги не заплатят, а беда может быть", – предполагает он.

Реакция ВСУ

Командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый назвал убийства военных в тылу – "красной линией, которую нельзя пересекать".

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины — это за пределом того, что можно терпеть", — говорит Драпатый.

Генерал напомнил, что раньше уже замечал неоднократные случаи унижения и агрессии по отношению к нашим защитникам, но не видел острой реакции общества на это. Теперь речь идет о прямых вооруженных нападениях.

"Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул", — подчеркнул военный.

По его мнению, не может быть никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Поэтому он призывает власти отреагировать жестко и обеспечить справедливое наказание для виновных.

"Без справедливого наказания убийц, злорадников и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу собратьев. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев. Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Ибо единственное, что отделяет нас от врага – это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть", – подытожил Драпатый.

Что говорят в обществе

Известные общественные деятели и мнения однозначно осуждают эти нападения.

"Взрыв рядом с ТЦК в Павлограде после взрыва в Ровно доказывает, что это системная, спланированная и последовательная акция российских спецслужб. Попытка таким агрессивным способом расколоть общество. Вызвать и приветствовать нарратив, что ТЦК заслуживает подрыва. Кто попытается такое произнести вслух – враг. Кто будет такое распространять – враг. Без вариантов", – отмечает бывший советник мэра Мариуполя, блоггер Петр Андрющенко.

Ветеранка и волонтер Мария Берлинская призывает максимально жестко наказать виновных.

"Мы не Россия. Но в войну однозначно должен быть порядок и дисциплина. Иначе дисциплина у нас все равно будет. Только наведут ее русские, корейцы, белорусы, иранцы и китайцы. В концлагерях под Полтавой. Недалеко от этой заправки.

"Мы не Россия. Но во время войны однозначно должен быть порядок и дисциплина. Иначе дисциплина у нас все равно будет. Только наведут ее россияне, корейцы, белорусы, иранцы и китайцы. В концлагерях под Полтавой. Недалеко от этой заправки", – предупреждает она.

Парамедик Анастасия Настенко пошла еще дальше и призналась, что даже задумалась о службе в ТЦК, чтобы "уничтожать на месте" нападающих на военных.

Скриншот постов Настенко/Коллаж t.me/kiev_writes

В комментариях же многие украинцы выразили поддержку действиям нападающих на ТЦК.

Именно такой комментарий якобы оставили воспитательница одного из детсадов Ровно, за что "загремела" в базу "Миротворца". Правда сама женщина уверяет, что ее страницу сломали.

Экс-нардеп и военный бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко поделился своими наблюдениями. По его мнению, соотношение лайков и комментариев, поддерживающих убийство украинских военных в тылу, примерно таково: 95% откровенных московских ботов (пустые страницы, закрытые аккаунты), 5% – "реальные дегенераты и враги".

Военный не верит, что "наш народ настолько сошел с ума и сдеградировал, чтобы поддерживать убийство своих военных и желать себе поражения, оккупации и геноцида".

Размытие понятия "свой – чужой"

Блогер Сергей Фурса отмечает, что сейчас россияне могут торжествовать, ведь многие украинцы готовы радоваться или сочувствовать убийцам украинского солдата.

"Это все результат очень эффективности российской пропаганды, которую охотно потребляют простые украинцы. Которые на этой неделе радовались и остановкам грантовой помощи для Украины. И убийству украинского солдата. Слишком много российских нарративов во время войны с Россией. Это путь к поражению",– говорит эксперт.

По его мнению, это стало возможно, потому что российская пропаганда и полезные идиоты из Украины навязали образ плохих работников ТЦК, врагов простых украинцев.

"Просто потому, что ТЦК выполняет закон. Пытаясь спасти мобилизацию, экзамен на которую провалило украинское общество. Которое не только терпит уклонение от мобилизации, но, похоже, воспринимает уже его как геройство. Россияне смогли построить конструкт "свой чужой" не по линии российские оккупационные войска против украинского народа, а украинская армия против украинского народа", – считает Фурса.

Историк и нардеп Владимир Вятрович добавил, что такая тактика – уже давно известная Москве. Именно с помощью Кремля удалось преодолеть УПА.

"Никто уже не знал, кто свой, а кто предатель. Своих перестали видеть, предателей замечали повсюду. Подполье потеряло питающую его базу и начало угасать. Чекистам осталось провести окончательную зачистку", – отмечает Вятрович.

Поэтому историк призывает помнить, что Москва как никто другой умеет делить, чтобы уничтожать.

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