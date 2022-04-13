Наркотиков на 1 миллион: полиция Тернопольщины "накрыла" наркобанду с большой партией психотропов

Преступники продавали наркотики через "Телеграмм"-каналы и онлайн-магазины.

Полицейские Тернопольщины задержали организованную преступную группу из 13 человек, которые занимались продажей наркотиков на территории пяти областей западной Украины. У наркоторговцев изъяли психотропов на 1 млн грн, кроме того, нашли еще 600 тыс. грн наличными и 2 тыс. долларов. Преступников правоохранители выслеживали больше года.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Незаконный бизнес организовал вместе со своей сожительницей житель Хмельницкой области. Мужчина создал 4 интернет-магазина. Сначала занимался "предпринимательской деятельностью" с подругой, которая вела бухгалтерию и принимала заказы.

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Впоследствии организатор расширил деятельность и привлек к работе более 15 мужчин и женщин. Функции между всеми были четко распределены.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

"На предпринимателя работали три складмена и более десяти закладчиков. Один из подчиненных отвечал за решение всех проблемных вопросов и логистику. Впоследствии бизнес расширился еще больше — и наркоторговцы организовали еще несколько магазинов в "Телеграмм"-канале", — рассказали в полиции.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Клиентами наркоторговцев были жители Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областей. Именно в этих регионах работали драгдиллеры.

Среди ассортимента продавцов были фактически все виды наркотиков: кокаин, ЛСД, МДМА, гашиш, каннабис, PVP, амфетамин, мефедрон и псилоцибиновые грибы.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Продавали товар как в розницу, так и оптом. Для постоянных клиентов и лиц, принимавших большими партиями, предоставляли 30% скидки.

В день работники интернет-магазинов успевали сделать 200-300 закладок. Общий ежедневный оборот продаж наркотических средств и психотропных веществ составлял более 40 тысяч гривен. Расчет проходил через электронные кошельки и криптовалюты.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Работники управления по борьбе с наркопреступностью Тернопольщины и Хмельнитчины провели одновременно 19 обысков по местам жительства фигурантов, а также в их автомобилях. Оперативники обнаружили и изъяли наркотики на 1 млн грн, а также 600 тыс. грн и 2 тыс. долларов.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

13 участникам группы уже объявили подозрение согласно части 2 и 3 статьи 307 УКУ и избрали меру пресечения — содержание под стражей. Решаются вопросы касательно других участников незаконных заработков. Устанавливают сотрудники полиции и каналы поступления наркотиков на территорию Тернополя.