Нарративы Кремля по устранению ошибок по мобилизации уже не действуют на россиян — Институт изучения войны

Тем не менее, его нарративы уже не успокаивают россиян, отчетливо видящих ошибки.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кремль переводит вину за то, что российское правительство не соблюдает заявленные им критерии мобилизации, на несостоятельные бюрократические институты, ответственные за мобилизацию. Власти преуменьшают массовые нарушения закона о мобилизации как отдельные ошибки на местах, утверждая, что исправляют эти ошибки по мере того, как граждане обращают на них внимание.

"Однако нарушения явно слишком распространены, чтобы быть просто результатом индивидуальных ошибок, и граждане России их очень хорошо видят. В отличие от неудач России в Украине, которые Кремль смог минимизировать или отклонить, потому что его граждане не могут их видеть напрямую, нарушение указа о мобилизация очевидно для многих россиян. Информация об этих нарушениях даже не требует доступа к средствам массовой информации или социальным сетям, потому что они происходят во многих местах, и семьи мобилизованных могут передавать свои страдания из уст в уста", — говорится в отчете .

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне для мобилизованных из ОРДЛО действительно снимали с хранения устаревшие винтовки Мосина.

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