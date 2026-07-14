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Наручники и посох: какие необычные вещи украинцы теряли в поездах
В Укрзализныце рассказали о пике потерянных вещей в поездах — что странного забывают пассажиры и как работает сервис розыска находок.
«Укрзализныця» назвала самые удивительные вещи, которые пассажиры забывали в поездах. И с началом летнего пикового сезона количество таких зевак увеличилось.
О самых курьезных случаях рассказали в пресс-службе УЗ.
«С началом пикового сезона количество обращений по поводу потерянных вещей превысило 100 в день. Операторы контакт-центра и начальники поездов не успевают выходить из роли сыщиков-детективов», — отметили в компании.
Топ самых удивительных находок
посох из дерева, украшенный кристаллом;
воск для усов;
пальто для бульдога;
ошейник с бриллиантом;
комбинация Victoria’s Secret.
Что обычно теряют пассажиры
наушники и кейсы для них;
очки;
кошельки;
ключи;
документы.
Особая миссия: спасение игрушечных друзей
Любимая категория потерянных у железнодорожников — это детские игрушки. В УЗ уверяют, что их ищут особенно внимательно.
«Ведь что может быть важнее мягкого друга маленького ребенка? За 6 месяцев этого года мы вернули 52 игрушки. Среди них — капибара и Стич, черная пантера Багира и белая альпака, пожарная машина и динозавр», — рассказали в компании.
Всего с января по конец июня железнодорожники вернули 3200 вещей.
Что делать, если вы забыли вещь в поезде
Поскольку количество обращений еженедельно растет, железнодорожники призывают пассажиров быть внимательнее и тщательно проверять полки, места под подушками, сиденьями и в уборных перед выходом из вагона.
Совет от УЗ: Если вы уже вышли из поезда, а ваша вещь осталась внутри, необходимо воспользоваться специальным онлайн-сервисом поиска забытых вещей. Он доступен на официальном сайте «Укрзализныци» в разделе «Сервисы».
Раньше мы писали, почему летом невозможно выехать на поезде и какая альтернатива спасает украинцев.