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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
115
Время на прочтение
2 мин

Наручники и посох: какие необычные вещи украинцы теряли в поездах

В Укрзализныце рассказали о пике потерянных вещей в поездах — что странного забывают пассажиры и как работает сервис розыска находок.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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«Укрзализныця» назвала самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры

«Укрзализныця» назвала самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры

«Укрзализныця» назвала самые удивительные вещи, которые пассажиры забывали в поездах. И с началом летнего пикового сезона количество таких зевак увеличилось.

О самых курьезных случаях рассказали в пресс-службе УЗ.

«С началом пикового сезона количество обращений по поводу потерянных вещей превысило 100 в день. Операторы контакт-центра и начальники поездов не успевают выходить из роли сыщиков-детективов», — отметили в компании.

Топ самых удивительных находок

  • посох из дерева, украшенный кристаллом;

  • воск для усов;

  • пальто для бульдога;

  • ошейник с бриллиантом;

  • комбинация Victoria’s Secret.

Что обычно теряют пассажиры

  • наушники и кейсы для них;

  • очки;

  • кошельки;

  • ключи;

  • документы.

Особая миссия: спасение игрушечных друзей

Любимая категория потерянных у железнодорожников — это детские игрушки. В УЗ уверяют, что их ищут особенно внимательно.

«Ведь что может быть важнее мягкого друга маленького ребенка? За 6 месяцев этого года мы вернули 52 игрушки. Среди них — капибара и Стич, черная пантера Багира и белая альпака, пожарная машина и динозавр», — рассказали в компании.

Всего с января по конец июня железнодорожники вернули 3200 вещей.

Что делать, если вы забыли вещь в поезде

Поскольку количество обращений еженедельно растет, железнодорожники призывают пассажиров быть внимательнее и тщательно проверять полки, места под подушками, сиденьями и в уборных перед выходом из вагона.

Совет от УЗ: Если вы уже вышли из поезда, а ваша вещь осталась внутри, необходимо воспользоваться специальным онлайн-сервисом поиска забытых вещей. Он доступен на официальном сайте «Укрзализныци» в разделе «Сервисы».

Раньше мы писали, почему летом невозможно выехать на поезде и какая альтернатива спасает украинцев.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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