Наручники и посох: какие необычные вещи украинцы теряли в поездах

«Укрзализныця» назвала самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры

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«Укрзализныця» назвала самые удивительные вещи, которые пассажиры забывали в поездах. И с началом летнего пикового сезона количество таких зевак увеличилось.

О самых курьезных случаях рассказали в пресс-службе УЗ.

«С началом пикового сезона количество обращений по поводу потерянных вещей превысило 100 в день. Операторы контакт-центра и начальники поездов не успевают выходить из роли сыщиков-детективов», — отметили в компании.

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Топ самых удивительных находок

посох из дерева, украшенный кристаллом;

воск для усов;

пальто для бульдога;

ошейник с бриллиантом;

комбинация Victoria’s Secret.

Что обычно теряют пассажиры

наушники и кейсы для них;

очки;

кошельки;

ключи;

документы.

Особая миссия: спасение игрушечных друзей

Любимая категория потерянных у железнодорожников — это детские игрушки. В УЗ уверяют, что их ищут особенно внимательно.

«Ведь что может быть важнее мягкого друга маленького ребенка? За 6 месяцев этого года мы вернули 52 игрушки. Среди них — капибара и Стич, черная пантера Багира и белая альпака, пожарная машина и динозавр», — рассказали в компании.

Всего с января по конец июня железнодорожники вернули 3200 вещей.

Что делать, если вы забыли вещь в поезде

Поскольку количество обращений еженедельно растет, железнодорожники призывают пассажиров быть внимательнее и тщательно проверять полки, места под подушками, сиденьями и в уборных перед выходом из вагона.

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Совет от УЗ: Если вы уже вышли из поезда, а ваша вещь осталась внутри, необходимо воспользоваться специальным онлайн-сервисом поиска забытых вещей. Он доступен на официальном сайте «Укрзализныци» в разделе «Сервисы».

Раньше мы писали, почему летом невозможно выехать на поезде и какая альтернатива спасает украинцев.

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