Наручники, угрозы и 140 км от дома: на Черкасщине ТЦК насильно вывез мужчину с отсрочкой

Заковали в наручники и угрожали оружием: детали скандала с ТЦК в Черкасской области

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В Черкасской области за неделю зафиксировано семь фактов вероятных нарушений прав человека и уголовных правонарушений со стороны работников Звенигородского районного ТЦК. Среди них — похищение мужчины, имеющего законное право на отсрочку по уходу за больным отцом, а также задержание гражданина, исключенного из военного учета.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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История мужчины, имеющего законную отсрочку в связи с уходом за отцом

Мужчина рассказал, что шел на работу, когда, по его словам, рядом остановился бус. Из него вышли мужчины в военной форме, заломили ему руки, надели наручники и увезли в неизвестном направлении. Мужчина успел только позвонить отцу и сказать: «Меня угнали».

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Через два часа он оказался примерно в 140 километрах от дома — без еды, средств и личных вещей. По данным омбудсмена, в этой ситуации участвовали представители Звенигородского РТЦК.

«Далее — еще более серьезные утверждения. Мужчина сообщает об угрозах с применением оружия, физическом давлении и принуждении к прохождению ВЛК. Но уже сейчас очевидно главное: у мужчины была законная отсрочка и уход за отцом», — рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, только после вмешательства его представительницы в Черкасской области Марьяны Нищенко ситуацию удалось урегулировать. Мужчина вернулся домой.

Другие случаи

Омбудсмен подчеркнул, что это не единственный подобный случай в Черкасской области.

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«Незадолго до этого по схожей схеме в Звенигородский ТЦК привезли другого человека. В этот раз мужчина был исключен из военного учета», — добавил Лубинец.

Ранее Дмитрий Лубинец заявил о давлении и преследовании своего представителя в Закарпатье после того, как тот обнаружил многочисленные нарушения в ТЦК.

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