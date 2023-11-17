Нарукавники с фламинго и надувной "пончик": на Закарпатье эпически поймали двух уклонистов

На Закарпатье двое мужчин собирались переплыть реку Тису на надувном детском "пончике", чтобы убежать в Румынию.

Пограничники Мукачевского пограничного отряда поймали двух уклонистов прямо во время их попытки бежать в Румынию. Для осуществления своей затеи злоумышленники выбрали речной участок, где госрубеж пролегает по реке Тиса. Один из пловцов житель Закарпатья, другой приехал с Полтавщины.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники выяснили, что закарпатец пообещал своему товарищу сопровождать его в соседнюю страну. С этой целью он снабдил полтавчанина гидрокостюмом и "надежным" плавсредством — надувным детским "пончиком", а чтобы он не сомневался, что стремительную и бурную горную реку с мощным течением совсем легко преодолеть, себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго.

Уклонисты в Закарпатье / Фото: Госпогранслужба Украины

О том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочитал молчать. За такую услугу закарпатец планировал получить 3200 долларов.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Кроме того, по выявлению в действиях закарпатца признаков преступления, предусмотренного ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины, пограничники направили в Нацполицию соответствующее сообщение.

Отметим, такая ситуация на реке происходит уже не впервые. Ранее пограничники Мукачевского отряда также задержали четырех человек, быстро двигавшихся в сторону границы. Они оказались уклонистами, пытавшимися бежать из страны на детских надувных кругах для плавания.

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