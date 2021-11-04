"Нарушает суверенитет Украины": в МИД отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым

"Нарушает суверенитет Украины": в МИД отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым

В МИД Украины призвали Россию вернуться к исполнению своих международно-правовых обязательств.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за визита президента страны-агрессора Путина на временно оккупированную территорию Украины – Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Заявление было опубликовано на сайте МИД.

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В ведомстве подчеркнули, что поездка Путина состоялась вопреки неоднократным предостережениям Украины.

"Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ .РФ должен вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств ", — говорится в заявлении МИД.

Также в Министерстве иностранных дел призвали РФ прекратить "беспрецедентные нарушения прав людей на оккупированном Крыму". В частности, речь идет о политических репрессиях, похищениях и убийствах, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, что по данным украинской разведки, на начало ноября 2021 года у украинской границы и на оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.

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