Нарушается много правил: в Минцифре рассказали о мошеннической схеме оформления кредитов через "Дію"

Нарушается много правил: в Минцифре рассказали о мошеннической схеме оформления кредитов через "Дію"

Сейчас в "Дії" тестируется дополнительный этап идентификации, который позволит предотвратить выдачу кредита мошенникам.

Через "Дію" взять кредит напрямую невозможно, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, выдающие "быстрые деньги", а потому с приложением связано очень мало таких мошенничеств. Впрочем, одной из злоумышленниц удалось осуществить аферу, связанную с "Дією". Она уже находится под домашним арестом.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью УНИАН.

По его словам с более 500 обращений насчет мошенничеств по кредитам, которые поступили в полицию с начала 2021 года, только в одном говорилось о "Дії". Мошенницу, которая была причастна к схеме, уже поместили под домашний арест.

"Как это происходит, конкретный пример. Есть мошенник, который, зная паспортные данные и номер телефона своей жертвы, взламывает ее почту, находит на почте копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в "Дії" через BankID. После этого мошенник идет в финансовое учреждение, нарушившее условия идентификации, и получает деньги. То есть в этом звене было возбуждено много правил, и "Дія" здесь ни при чем", — пояснил Федоров.

Он добавил, что через "Дію" напрямую невозможно взять кредит, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, которые выдают "быстрые деньги". Кроме того, сейчас тестируется дополнительный этап идентификации, по которому будет поступать оповещения о проверке кредитной истории человека, без чего деньги в долг не выдаются.

В частности, во время идентификации через BankID и генерирование электронной подписи, планируется добавить функцию, с которой нужно будет приложить к телефону ID-карту или заграничный паспорт, чтобы считался NFC.

"Таким образом, невозможно будет провести любую сенситивную операцию, если вы не пройдете три этапа: не "подпишете" лицом, не приложите физический паспорт к телефону и не зайдете через BankID. Я не знаю, как подделать все эти три фактора", — добавил Федоров.

По словам Федорова, это позволит вовремя остановить процесс выдачи кредита мошенникам.

Напомним, с 23 августа в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронный паспорт (внутренний и заграничный) в "Дії" к бумажному паспорту-книжечке и ID-карте.

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