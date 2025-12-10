Нарушение прав украинских детей в Турции: омбудсмен озвучил первые выводы

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его офис продолжает расследовать возможные нарушения прав украинских детей, которых после начала полномасштабного вторжения России эвакуировали за границу.

Об этом Лубинец сообщил во время брифинга, передает корреспондент ТСН.ua.

"Мы получили информацию о нарушении прав наших детей, которые были эвакуированы после начала полномасштабной агрессии. Мы сделали ряд мониторинговых визитов - не только в Турцию, но и в Германию, Польшу, Словакию. И там, где мы установили нарушения, мы отреагировали в виде официального представления отчетов по соответствующим органам властей. Турции были открыты уголовные производства”, — отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что расследование в отношении детей, находившихся в Турции, продолжается.

"О нашем официальном отчете — производство не закрыто. Во время открытого производства я не предоставляю информацию. Я официально не передавал отчет журналистам и могу сделать это только после завершения производства", — пояснил он.

По его словам, часть материалов содержит большое количество персональных данных, поэтому отчет не предназначен для публичного разглашения. В то же время, омбудсмен подчеркнул, что расследование ведется и в Украине, и на территории Турции.

"Все совершившие правонарушения должны понести наказание. Уголовные производства открыты не только в Украине, но и в Турции", - добавил Лубинец, поблагодарив журналистов за внимание к теме.

Справка

В начале полномасштабного вторжения около 3500 детей-сирот и их сопровождающих из Днепропетровской области эвакуировали в Турцию в рамках проекта "Детство без войны".

Журналисты "Следствия.Инфо" обнародовали копию внутреннего отчета группы украинских чиновников, которые в марте 2024 года посетили турецкие отели, где проживали дети. В документе описываются случаи психологического и сексуального насилия, а также принуждение детей к участию в рекламных материалах фонда. Из Турции две несовершеннолетние девушки – 15-летняя Настя и 17-летняя Илона – вернулись беременными от работников гостиницы.