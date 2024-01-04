Нарушение языкового законодательства: Кремень о рекордном количестве обращений – на что жаловались

В 2023 году было больше всего обращений за весь период существования в Украине института языкового омбудсмена.

В прошлом году украинцы почти 3700 раз жаловались на нарушение языкового законодательства.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, это наибольшее количество жалоб за все годы существования Уполномоченного института и на 30% больше, чем в 2022 году (2846).

Больше всего – 992 обращения – касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и интернет-представительств, 615 – нарушений непосредственно во время обслуживания и 215 – отсутствия информации о товарах и услугах на государственном языке.

Языковой омбудсмен отметил, что сфера информации и рекламы традиционно занимает второе место по количеству зарегистрированных обращений граждан по поводу нарушения закона. Здесь зафиксировано 557 обращений по наружной рекламе и вывескам

Учебные заведения

В 2023 году граждане направили 156 обращений по поводу нарушений языкового законодательства в учебных заведениях.

Нарушение языкового законодательства чиновниками

“Несмотря на то, что представители органов государственной власти и местного самоуправления начали уделять большее внимание применению украинского языка, количество обращений по поводу нарушения языкового закона чиновниками остается достаточно значительным. 186 обращений по поводу нарушений в органах власти, а также 61 – в учреждениях коммунальной и государственной собственности”, – отметил Тарас Кремень.

Высоко также количество жалоб о нарушениях в сфере культуры (103 обращения) и в медиа (174 обращения).

Количество нарушений по регионам

Киеве (1345 случаев),

Харьковской (516),

Одесской (486),

Днепропетровской (316),

Киевской (153),

Запорожской (63),

Львовской (59),

Полтавской (54)

Николаевской областях (53).

По словам Уполномоченного, города-миллионники – Киев, Харьков, Одесса – остаются лидерами по количеству обращений о нарушении языковых прав граждан.

Инфографика от омбудсмена

Ранее военный Вышебаба рассказал, что оккупанты на фронте учат украинский язык.

Читайте также: