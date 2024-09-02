Нарушения прав со стороны ТЦК: сколько людей пожаловались омбудсмену с начала года

Количество обращений украинцев к омбудсмену в неделю составляет 150 и больше.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец с начала года получил более 1 600 обращений граждан по поводу нарушений их прав работниками ТЦК. За целый 2023 год таких обращений было почти втрое меньше – 561.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ секретариата омбудсмена на запрос журналистов.
"К уполномоченному Верховной Рады по правам человека в 2023 году с сообщениями о нарушении прав работниками ТЦК и СП поступило 561 обращение граждан. За период с 1 января 2024 по 13 августа 2024 – 1634 обращения", – говорится в ответе на запрос.
Там также отметили, что за первое полугодие 2024 года к омбудсмену поступило 1 190 соответствующих обращений. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда граждане направили 198 таких писем.
Лубинец также получает устные обращения на личном приеме гражда, через "горячую линию", на встречах с семьями военнопленных и пропавших без вести.
Таким образом, общее количество обращений украинцев к омбудсмену в неделю составляет 150 и более.
К слову, одни из лучших показателей по мобилизации – в Житомирской области. Местные власти утверждают, что в области нет "бусов ТЦК".
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