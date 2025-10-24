Нарушения военного учета: адвокат объяснила, откажут ли в отсрочке

Мобилизация / © ТСН.ua

Реклама

Несоблюдение правил военного учета может влечь за собой штраф или уголовную ответственность, но не является основанием для отказа в отсрочке.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко в Facebook.

Правовед привел пример: мужчина, который ухаживает за матерью, сначала не получил отсрочку из-за нарушения учета. Суд признал отказ противоправным и обязал территориальный центр комплектования повторно рассмотреть заявление.

Реклама

«Нарушение требований правил военного учета может повлечь за собой ответственность, но не может быть основанием для отказа в отсрочке от мобилизации», — говорится в решении суда.

Ранее ТСН.ua сообщал о том, кого призовут в первую очередь и как может прийти повестка. Также было разъяснено, какие основания есть для получения отсрочки.