Дата публикации
-
Категория
Украина
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин
Нарушения военного учета: адвокат объяснила, откажут ли в отсрочке
Нарушение требований правил военного учета может повлечь за собой ответственность, но не может быть основанием для отказа в отсрочке от мобилизации.
Несоблюдение правил военного учета может влечь за собой штраф или уголовную ответственность, но не является основанием для отказа в отсрочке.
Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко в Facebook.
Правовед привел пример: мужчина, который ухаживает за матерью, сначала не получил отсрочку из-за нарушения учета. Суд признал отказ противоправным и обязал территориальный центр комплектования повторно рассмотреть заявление.
«Нарушение требований правил военного учета может повлечь за собой ответственность, но не может быть основанием для отказа в отсрочке от мобилизации», — говорится в решении суда.
