Украина
80
Нарушения военного учета: адвокат объяснила, откажут ли в отсрочке

Нарушение требований правил военного учета может повлечь за собой ответственность, но не может быть основанием для отказа в отсрочке от мобилизации.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Мобилизация

Мобилизация / © ТСН.ua

Несоблюдение правил военного учета может влечь за собой штраф или уголовную ответственность, но не является основанием для отказа в отсрочке.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко в Facebook.

Правовед привел пример: мужчина, который ухаживает за матерью, сначала не получил отсрочку из-за нарушения учета. Суд признал отказ противоправным и обязал территориальный центр комплектования повторно рассмотреть заявление.

«Нарушение требований правил военного учета может повлечь за собой ответственность, но не может быть основанием для отказа в отсрочке от мобилизации», — говорится в решении суда.

Ранее ТСН.ua сообщал о том, кого призовут в первую очередь и как может прийти повестка. Также было разъяснено, какие основания есть для получения отсрочки.

