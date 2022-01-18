Нарушил ПДД и убил семью с маленькими детьми: под Кропивницким водителю дали 5 лет тюрьмы

Прокуратура считает приговор слишком мягким и будет его обжаловать.

В Кировоградской области суд первой инстанции вынес приговор мужчине, из-за которого в ДТП погибли двое взрослых и двое детей. Прокуроры планируют подавать апелляцию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

5 лет лишения свободы назначил суд первой инстанции виновнику ДТП, в котором погибли двое маленьких детей и двое взрослых. Прокуратура требовала для мужчины 10 лет тюрьмы, поэтому будет добиваться такого наказания в апелляционном суде.

Во время судебных слушаний прокуроры полностью доказали вину подсудимого. Установлено, что в мае 2018 года на автодороге в Знаменском районе недалеко от села Суботцы обвиняемый водитель, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу, где влетел в Toyota Highlander. В результате все четверо пассажиров автомобиля: двое детей и двое взрослых погибли на месте ДТП.

"Прокуратура требовала для обвиняемого строжайшей меры наказания, предусмотренной ч. 3 ст. 286 УКУ, однако Знаменский горрайонный суд назначил 5 лет заключения с лишением права управлять транспортным средством на 3 года. Прокуратура считает приговор суда мягким и таким, который не отвечает тяжести совершенного преступления. Учитывая изложенное, прокурором в суд внесена апелляционная жалоба", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и совершила ДТП. В аварии погибла ее подруга, являвшаяся пассажиркой авто.

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