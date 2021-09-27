На Ровенщине мужчину в лесу во время сбора грибов укусила змея

Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Сегодня, 27 сентября, в Ровенской области мужчину, который ушел в лес собирать грибы, укусила змея. Грибника госпитализировали в больницу.
Об этом информирует Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
Инцидент произошел в селе Корчевье Ровенского (ранее Костопольского) района.
"Во время сбора грибов в лесу, на мужчину (ориентировочно 31 год) напала змея", — говорится в сообщении.
Медики "скорой" осмотрели пациента. Он был в сознании. Мужчина жаловался на боль и отек в области укуса. Пострадавшего госпитализировали.
Отметим, что 27 православные и греко-католики Украины отмечают великий праздник — Воздвижение Креста Господня. По народным представлениям, в этот день нельзя ходить в лес, чтобы не встретиться со змеями, а также не провалиться в яму, где должны зимовать пресмыкающиеся. Считалось, что 27 сентября в теплые края не только птицы летят, но и ползут змеи, поэтому прогулка может быть опасной.
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