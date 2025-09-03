Нарушители мобилизации могут получить бронь на критических предприятиях: Рада сделала первый шаг

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Верховная Рада Украины 3 сентября приняла в первом чтении законопроект №13335, который позволяет трудоустраивать на критически важные предприятия и бронировать мужчин, у которых нет военно-учетного документа, которые не состоят на учете, не уточнили данные или вообще находятся в розыске ТЦК и СП. Впрочем, это лишь временно.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Инициаторами законопроекта выступили глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

Что предусматривает законопроект о бронировании нарушителей мобилизации?

Законопроект №13335 предлагает дополнить статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» новой частью. Согласно ей, бронированию будут подлежать военнообязанные работники критически важных предприятий, учреждений и организаций:

у которых нет военно-учетного документа или же он оформлен ненадлежащим образом,

которые не состоят на воинском учете,

которые не уточнили персональные данные,

которые находятся в розыске ТЦК.

Продолжительность бронирования не должна превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового соглашения с таким работником. Бронирование предоставляется не более чем один раз в один календарный год.

Соответственно, авторы документа предлагают установить в Законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», что для оперативного привлечения новых работников и устранения нехватки рабочей силы, критически важные предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК имеют право заключать трудовой договор с работником:

у которого нет или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,

который не стоит на учете в ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Предполагается, что такой трудовой договор будет заключаться на время прохождения испытательного срока при приеме на работу. Это не будет считаться нарушением законодательства о мобилизации со стороны должностных лиц предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, в период военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если военнообязанный в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями закона.

Авторы законопроекта также указали, что при проведении мероприятий по бронированию военнообязанных работников критически важные предприятия сталкиваются с тем, что их работники получают повестки на этапе сверки данных, а также в период между днем принятия решения о критической важности предприятия и принятием соответствующего решения о бронировании работников.

Минобороны — против

Ранее против этого законопроекта выступило Минобороны Украины. Там назвали «недопустимым» предоставление преимуществ работникам критически важных предприятий перед военнообязанными, которые подлежат бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

К слову, в середине августа украинское правительство разрешило бронировать до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.