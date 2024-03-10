"Нас 40 миллионов, а воюет миллион": нардеп о необходимости нового общественного договора

Костенко отмечает, что все украинцы должны работать на тех, кто воюет

Для выживания и победы в Украине должен быть общественный договор, который условно выглядит так: все работают на тех, кто воюет.

Об этом заявил нардеп от "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, ветеран АТО Роман Костенко, передает Lb.ua.

"Мой тезис прост. Нас 40 миллионов, а воюет один миллион. На уровне вступления на военную службу, на уровне обеспечения во время службы и на уровне ветеранской политики мы должны уже сейчас заложить видение и информационно проталкивать, что эти 40 миллионов должны беспокоиться об этом миллионе на всех этапах их пребывания в защите государства", – подчеркнул Костенко.

По его словам, форматы для этого общественного договора могут быть разными. В частности, и непопулярны, такие как повышение военного налога. Костенко отмечает, что если с военным что-нибудь произойдет на фронте, он должен получить льготы, а если получит увечье, люди до конца жизни должны удерживать его.

"Я не боюсь этих слов и я говорю, что у нас нет выбора, если мы не построим этот общественный договор между защитниками и теми, кто не принимает непосредственного участия [в войне], у нас между этими категориями будет конфликт. Поэтому над этим мы должны работать", — подытожил нардеп.

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