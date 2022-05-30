"Нас будут забрасывать трупами и старой техникой": советник главы МВД рассказал о тактике россиян

"Нас будут забрасывать трупами и старой техникой": советник главы МВД рассказал о тактике россиян

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сделал несколько выводов по боевым действиям на последней неделе.

Андрусив отметил, что боеспособность российской армии остается на низком уровне, а тактические успехи, которых оккупанты достигли в последнее время, связаны с повышением маневрирования боеспособных частей.

"Фактически, они занимаются быстрым перебрасыванием своих боеспособных подразделений с одного на другое направления. Например, после интенсивного штурма в районе Попасной — они остановились, и начали штурм Северодонецка. За это же время наши отбросили их с трассы Бахмут — Северодонецк", — написал советник министра МВД в Telegram.

Одной из самых больших проблем россиян Андрусив назвал неэффективное управление большими соединениями на разных участках фронта. Эта проблема, по его словам, до сих пор остается нерешенной.

"Наши контратаки как под Харьковом, так и свежие в Херсонской области, подтверждают неспособность российского генштаба вести управление на широком фронте. Чрезмерная централизация не позволяет войскам эффективно действовать на местах, а только ждать команд сверху. Для нас это означает, что Генштаб применяет удачную тактику внезапных малых контратак в неожиданных местах. Поэтому количество таких ударов будет расти", — уверяет он.

Также советник министра МВД говорит о кризисе младшего офицерского состава у россиян, ссылаясь на данные британской разведки.

"Это видно и по первым двум пунктам. Из-за большого количества отказников, месяц назад российское командование приняло решение задействовать офицеров непосредственно на поле боевых действий, что привело к значительным потерям. Следствием этого будет еще большее количество потерь из-за отсутствия нормальных командиров", — считает Андрусив.

По его словам, из-за неэффективного управления российское командование будет отправлять массу своих солдат насмерть, таким образом пытаясь оттеснить украинских военных со своих позиций.

"Нехватку стратегии и эффективного управления будут закрывать "мясом". Нас будут забрасывать трупами и старой техникой. Цель — методом орды выдавить нас из рубежей. К сожалению, это некоторое время будет работать, поскольку мы чувствуем нехватку боеприпасов и техники. Вопрос решится с максимальным наполнением нас западным вооружением. Но на это уйдет несколько месяцев", – отметил Андрусив.

По его словам, задача ВСУ — максимально наносить врагу потери и максимально беречь украинских солдат.

"Поэтому никакие отступления после серьезных боев не являются изменой. Рубеж за рубежом, потери оккупантов станут непоправимыми и они побегут. Но должны признать, что болевой порог этих потерь у врага очень и очень высок. Путин не ценит человеческую жизнь ни чужих, ни своих. Верим в ВСУ. Верим в победу", — подытожил советник министра МВД.

Читайте также: