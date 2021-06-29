"Нас на поле будет не 11, а 40 миллионов": известные украинцы записали видео в поддержку сборной Украины в матче против Швеции

"Нас на поле будет не 11, а 40 миллионов": известные украинцы записали видео в поддержку сборной Украины в матче против Швеции

Сегодня украинцы впервые в своей истории сыграют в плейоф Чемпионатов Европы.

Известные украинские политики, спортсмены, военные, певцы записали видеообращение в поддержку сборной Украины, которая сегодня сыграет матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Швеции.

Видео обнародовали на странице Офиса президента.

Слова поддержки для сборной Украины выразили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль. Также на видео появились Украинская спортсмены: легкоатлет Сегрей Бубка, теннисистка Элина Свитолина, гимнастка Лилия Подкопаева. Поддержали футболистов также певец Александр Пономарев, певица Ирина Билык телеведущая Маша Ефросинина.

Украинские военные также присоединились к поддержке и пожелали игрокам оставаться бойцами на футбольном поле.

"Вас на поле будет не 11, вас на поле будет 40 миллионов! Вперед, Украина!", — говорится в видео.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало — в 22:00 по киевскому времени. ТСН.ua рассказывает обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала. После этого следите за ходом событий на футбольном поле в нашей текстовой трансляции поединка.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку