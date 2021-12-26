"Нас не очень положительно воспринимают": Ольга Сумская рассказала о пренебрежительном отношении к украинцам за границей

"Нас не очень положительно воспринимают": Ольга Сумская рассказала о пренебрежительном отношении к украинцам за границей

Ольга Сумская прокомментировала образ украинки в "Эмили в Париже".

После выхода американского сериала "Эмили в Париже", в котором одну из героинь показали, как невежественную воровку, произошел скандал. Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась опытом работы за границей и отметила, что там к нашим соотечественникам относятся предвзято.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Жаль, что украинок так представляют, это формирует определенное впечатление у зрителя. Я тоже играла в польском сериале работницу Оксану, хорошо хоть не воровку, а массажистку", — говорит актриса.

Имея опыт работы за границей, Ольга Сумская отметила, что к украинцам там действительно пренебрежительное отношение.

"Нас не очень положительно воспринимают, хотя в магазинах и кафешках много нашей молодежи работает официантами, барменами, продавцами", – говорит актриса.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Ольга Сумская считает, что исправить сложившуюся ситуацию можно — создавая качественный кинопродукт.

"Мы должны конкурентоспособное кино снимать, в котором украинцы процветали бы во всем, тогда и в мире мнение о нас будет другим", — считает артистка.

Напомним, что в течение всего первого сезона "Эмили в Париже" зрители наблюдали, как Netflix буквально высмеивал образ жизни французов, показывая, что они мало работают, грубы, много курят, едят лягушек, очень плохо относятся к американцам и, безусловно, имеют по несколько любовниц, а также не имеющие представления, что такое сексизм. Конечно же, создатели не упустили возможность снова приплести в образ "идеальной" француженки берет набок.