"Нас отбросили в каменный век": жители оккупированного Крыма жалуются на жизнь без света, воды и горючего

Оккупированный Крым / © из соцсетей

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Жители временно оккупированного Крыма все чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водой и горючим после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.

Об этом сообщает The Guardian, пообщавшись с жителями разных районов полуострова.

Одна из жительниц Евпатории Марина рассказала, что из-за постоянных атак украинских беспилотников сначала исчезли туристы, потом возник острый дефицит бензина, а теперь большую часть суток нет электричества и воды.

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«Двенадцать лет нам говорили, что Крым защищен на 100%. А потом через один месяц нас отбросили в каменный век — без электричества, без воды, без горючего», — сказала она.

Туристов стало меньше, бензин стал дефицитом

Издание отмечает, что в этом году Украина значительно активизировала удары по военным объектам, транспортным маршрутам и энергетической инфраструктуре оккупированного полуострова.

По информации журналистов, именно Крым стал первым регионом под контролем России, где возникла масштабная нехватка моторного горючего. В прошлом месяце оккупационные власти даже ввели режим чрезвычайной ситуации и временно ограничили продажу бензина частным автомобилистам, чтобы сохранить запасы для армии и экстренных служб.

Однако после атак на энергетические объекты проблемы только усугубились. По оценке The Guardian, более 70% из примерно 2,5 миллионов жителей Крыма столкнулись с отключениями электроэнергии, а во многих населенных пунктах люди по несколько дней остаются без света и водоснабжения.

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«Мы выживаем, а не живем»

Из-за кризиса на полуострове отменили многочисленные летние фестивали, детские лагеря и пляжные мероприятия. Между тем жители часами стоят в очередях за горючим и ищут места, где можно зарядить телефон или принять душ.

«Мы выживаем, а не живем», — цитирует издание одного из собеседников.

Владелец ресторана Алексей, который, по данным The Guardian, поддерживал аннексию Крыма в 2014 году, рассказал, что этим летом заведение почти опустело из-за отсутствия туристов. Дополнительной проблемой стали перебои со снабжением продуктов.

«Власти постоянно уверяли, что Крым готов к любым вызовам. Но оказалось, что к худшему она не подготовилась. Люди охотятся за горючим, как в „Голодных играх“», — сказал он.

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Украина пытается изолировать полуостров

По оценке военного аналитика Роба Ли, цитируемого The Guardian, Киев пытается максимально изолировать Крым, чтобы ослабить российскую военную группировку и усилить собственные позиции на возможных предстоящих переговорах.

По данным издания, основными целями украинских ударов стали транспортные артерии, обеспечивающие поставки полуострова, в том числе автомобильный маршрут через оккупированные Мариуполь и Мелитополь, а также российские суда в Азовском море.

В то же время журналисты отмечают, что Кремль пытается приуменьшить масштабы проблем. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для закупки горючего в Крым и заявил, что трудности носят временный характер.

Жители полуострова в это время уже меньше верят таким заверениям.

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«Нам постоянно говорят, что это временные затруднения. Но мы живем уже несколько недель. Это уже нельзя назвать нормальной жизнью», — сказал студент Дмитрий.

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