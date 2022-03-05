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"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят": пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео)

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"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят": пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео)

Прес-служба СБУ

Оккупант связался с родными и призвал их выходить на протесты в России.

СБУ обнародовала видео пленного русского солдата. По его словам, он был на учениях и не знал дальнейших действий касательно вторжения в Украину.

Ему дали возможность поговорить с матерью. В разговоре он подчеркнул, что российские военные убивают мирное население Украины и бомбят наши города.

Оккупант призвал родных не молчать, выходить на протесты и распространять информацию о войне в Украине. 

Видео допроса СБУ обнародовала в своем Telegram-канале.

"Мама, привет. Это Игорь. Я сейчас в Украине, в плену. Из всего батальона выжило четверо. Обманом нас ввели на территорию Украины. Нашу колонну разбили. Вам нужно митинговать. Собирай всех родственников, всех знакомых, митингуйте, перекрывайте дороги", – сказал он.

Напомним, русский солдат сдался в плен под Николаевом (видео).

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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