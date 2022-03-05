"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят": пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео)

"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят": пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео)

Оккупант связался с родными и призвал их выходить на протесты в России.

СБУ обнародовала видео пленного русского солдата. По его словам, он был на учениях и не знал дальнейших действий касательно вторжения в Украину.

Ему дали возможность поговорить с матерью. В разговоре он подчеркнул, что российские военные убивают мирное население Украины и бомбят наши города.

Оккупант призвал родных не молчать, выходить на протесты и распространять информацию о войне в Украине.

Видео допроса СБУ обнародовала в своем Telegram-канале.

"Мама, привет. Это Игорь. Я сейчас в Украине, в плену. Из всего батальона выжило четверо. Обманом нас ввели на территорию Украины. Нашу колонну разбили. Вам нужно митинговать. Собирай всех родственников, всех знакомых, митингуйте, перекрывайте дороги", – сказал он.

Напомним, русский солдат сдался в плен под Николаевом (видео).