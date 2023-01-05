"Нас раз**бали по дороге": российский оккупант мечтает сбежать из Украины на войну в Сирию (перехват)

СБУ перехватила разговор оккупанта, который хотел бы скорее воевать в Сирии, чем в Украине.

Украинские защитники устраивают такой ад оккупантам, что те мечтают сбежать на войну в Сирию.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российского десантника с супругой. Имея опыт участия в сирийской войне, он рассчитывал на легкие победы и в Украине, говорят в СБУ.

Но попав под "раздачу" ВСУ на Запорожском направлении, оккупант понял свою ошибку. И уже завидует своим коллегам, которых планируют отправить в Сирию: "Иванычу за*бись — в Сирию поедет. Он и еще один. На халяву. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию".

Вместо этого ему вместе с остатками восточного военного округа придется противостоять ВСУ.

Российский десантник признает, что их разведка не работает.

"Нас просто бросают против артиллерии, пехоту... Разведки нет. Разведка боем идет. Нам сказали: в село зашли там 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных х*ева гора... Мы даже до села не смогли доехать, нас раз**бали по дороге. Второго батальона вообще не существует. У нас от штатной роты людей 20 осталось", — рассказал оккупант.

Перспектива у него действительно не слишком привлекательная, но шанс на спасение еще есть, говорят в СБУ и напоминают о номере "горячей линии": +380936886888.

"Позвонив по нему, россияне получат детальную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и, в конце концов, вернуться домой", — отметили в спецслужбе.

Напомним, ранее украинская разведка обнародовала перехват, в котором российский военный рассказал своему другу о полной неукомплектованности личного состава на фронте.

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