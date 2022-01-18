Нас ждет массовая заболеваемость "Омикроном": Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Нас ждет массовая заболеваемость "Омикроном": Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

Важным элементом профилактики для защиты от COVID-штамма "Омикрон" является хорошая вентиляция в помещении.

Впереди украинцев ждет массовая заболеваемость штаммом "Омикрон". Спасут не маски, а респираторы N 95, вентиляция помещений и вакцинация.

Об этом рассказал известный педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в эфире "Украина 24".

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По его словам, в качестве средства защиты от "Омикрона" работают респираторы N95 FFP2. А обычные медицинские маски не являются действенными.

"Что еще можно делать – держаться от людей подальше. Максимально проветривать помещение, если вы ходите в офисы, водите детей в детские сады, школы и т. д, нужно контролировать проветривание. Если не понимаете, есть в помещении нормальная вентиляция или нет – то сбрасываетесь и покупаете датчик СО2, он стоит около 2000 грн", — посоветовал он.

Кроме того, Комаровский рекомендует продумать план действий в случае заражения. Он советует проверить, есть ли в доме запас лекарств, потому что можно заболеть всей семьей и потом долго не выходить из дома.

"Поэтому дома должны быть — ибупрофен, парацетамол, капли в нос, достаточное количество питьевой воды. Поскольку основной способ лечения "ковида" и вирусов — это употреблять много жидкости", — уточнил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за потенциальной вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон".

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