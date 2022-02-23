"Нас ждет серьезное обострение на Донбассе": член ТКГ рассказал о планах Путина

Оккупированная часть Донбасса замерла в тревожном ожидании.

Член трехсторонней контактной группы (ТКГ) Сергей Гармаш считает, что сейчас можно прогнозировать серьезное обострение на Донбассе. С помощью этого Россия попытается склонить Украину к прямым переговорам с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Такое мнение Гармаш выразил телеканалу "Дом".

"И на переговоры уже не по условиям вхождения их в Украину, а по условиям фактически мира", – сказал член ТКГ.

Он объяснил, что оккупированная часть Донбасса замерла в тревожном ожидании, пока местных мужчин хватают на улицах, куда-то увозят и вручают им повестки.

"Вот буквально вчера, 21 февраля, шахта "Комсомолец Донбасса", одна из немногих работающих шахт. Просто приехали, 50% смены подняли на поверхность, вручили повестки почти 2 тысячам человек и обязали явиться в военкомат к северу", — рассказал Гармаш.

По его словам, из-за серьезных опасений люди уже уехали оттуда или собираются это сделать. Всем понятно, что это просто так не закончится, сказал Гармаш.

"И вот Путин уже заявил, что Украине придется урегулировать территориальный конфликт на прямых переговорах с ДНР, ЛНР. Соответственно, этот конфликт уже запрограммирован. Соответственно, там уже есть российские войска", — добавил он.

Гармаш считает, что у мобилизации мирного населения есть определенные риски. Если передовые позиции займут принудительно мобилизованные местные жители, это может осложнить наложение санкций на Россию.

"Если российские "миротворцы" туда войдут, то они, наверное, будут стоять позади, будут прикрывать тыл, обеспечивать безопасность в случае контрнаступления украинской армии. А будут воевать вот те, мобилизованные", — пояснил он.

Поэтому западные партнеры могут не заметить там российские войска, того самого российского солдата, который перешел границу Украины, и не наложить санкции, которые могут повлиять на Путина, добавил Гармаш.

Цель Путина – это либо разрушение украинского государства, либо получение контроля над украинским государством. То, что происходит на Донбассе сейчас, и что будет происходить, – это лишь инструмент достижения этой цели. Это не цель Путина. И нам надо понимать это, и готовиться к этому", – сказал он.

Напомним, что президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России.

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