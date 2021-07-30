Насчитывал себе большую зарплату и задерживал другим: в Запорожье уволили главврача инфекционки, где произошел пожар

Насчитывал себе большую зарплату и задерживал другим: в Запорожье уволили главврача инфекционки, где произошел пожар

В больнице во время служебной проверки обнаружили немало нарушений.

В Запорожье депутаты облсовета проголосовали за увольнение директора областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, где зимой этого года произошел пожар и погибли 4 человека.

Об этом сообщает Первый Запорожский ..

Соответствующее решение приняли вчера, 29 июля, во время сессии облсовета.

В проект решения отмечалось, что во время служебной проверки работы больницы было обнаружено немало нарушений. В частности, главврач значительно увеличил свою заработную плату, а также допускал задержку выплаты зароботной платы врачам-интернам. Также проверка выявила ведения бухгалтерского учета и составления финансовых отчетов с нарушениями законодательства и тому подобное.

Во время сессии слово предоставили маме погибшего врача-анестезиолога Ольги Гливы. Женщина сообщила, что в инфекционной больнице была плохо организована работа и медработники испытывали большие нагрузки.

Директор областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко также просил слово для выступления, но депутаты ему отказали.

За освобождение главы больницы проголосовали 46 депутатов из 62 присутствующих в зале.

Напомним, что в Запорожье в инфекционной больнице произошел пожар. Трое пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, и молодой врач погибли, еще двое получили ожоги и надышались угарным газом.

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