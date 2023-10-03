Насекомые убили мужчину в Киевской области: подробности трагедии

Когда мужчина пила дерево — испугал налетевших и обкусавших его насекомых.

В селе Антонов Белоцерковского района Киевской области мужчина погиб из-за нападения шершней.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, смертельный инцидент произошел 2 октября. Житель села Антонов пошел к берегу местной реки срезать дерево. Уже после падения и в момент его распиловки из дерева вылетели шершни, которые и обкусали мужчину. 55-летний житель скончался на месте происшествия.

"В случае обнаружения притона с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, советуем гражданам звонить спасателям по номерам спецлиний «101» или «112» для их обезвреживания», — информируют полицейские.

Напомним, ранее рассказывали, чем опасны щипалки дома и как с ними бороться народными средствами.

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