Население Украины кардинально изменится из-за мигрантов: эксперт ошарашил прогнозом

Демографический кризис в Украине

Несмотря на демографический кризис, территория Украины не станет безлюдной, но ее население может кардинально измениться за счет притока людей из других стран.

Такое мнение высказал глава ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник в интервью изданию «Коммерсант Украинский».

Он отметил, что территория нашей страны расположена «в очень благоприятной климатической зоне».

«Здесь плодородные земли, здесь место пересечения торговых путей. Рядом с нами огромный европейский сосед, который все равно будет нуждаться в той же аграрной продукции, металла или новых технологий, которые у нас здесь будут разрабатываться», — сказал Воскобойник.

Эксперт выразил уверенность, что в Украину будут приезжать трудовые мигранты, которые в перспективе станут частью политической нации.

«Самое главное, чтобы эти люди, которые к нам сюда приезжают, были законопослушны, чтобы они платили налоги и в перспективе становились частью нашей политической нации», — подчеркнул он.

По его словам, таким путем будет идти почти весь мир, поскольку демографический кризис является общемировой тенденцией. При этом Воскобойник напомнил, что даже в Китае прогнозируют на 2100 год уменьшение населения в 2,5 раза.

«Европейские страны, Китай будут между собой конкурировать за людей. И те, кто предложит наиболее интересные условия для жизни, [выиграет]. При условии, если границы не будут закрыты, мы будем бороться за трудовых мигрантов с другими более развитыми странами», — предположил эксперт.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой из-за выезда украинских мужчин за границу.

