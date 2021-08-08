Население Украины сократится почти наполовину: в ООН дали неутешительный прогноз

С начала 2021 года смертность в Украине возросла на 25%.

По подсчетам ООН, до 2100 года население Украины сократится на 45%.

Об этом пишет Obozrevatel.

По данным Госстата, в 2020 году умерли 616 835 человек, а родились 293 457. С начала 2021 года смертность возросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в Украине умерли 299 964 человека.

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Как утверждает директор Института демографии и социальных исследований Елена Макарова, Украина входит в тройку европейских стран по интенсивности депопуляции.

"Такие процессы происходят во всем мире, на европейском континенте рождаемость не обеспечивает даже простое воссоздание. Другое дело, что в Украине депопуляция масштабная, затяжная. Наши различия именно в смертности. Женщины у нас живут на 6-7 лет меньше, чем в странах ЕС, а мужчины на 10-14 лет", — сказала Макарова.

Такие же тенденции будут наблюдаться в большинстве стран СНГ. В России за это время количество населения уменьшится на 14%, Беларуси — 21%, Литвы — 45%, Латвии — 42%. В то же время в таких странах, как Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан население будет расти.

Ранее в Госстате назвали количество населения в Киеве.

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