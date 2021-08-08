Население Украины сократится почти наполовину: в ООН дали неутешительный прогноз

С начала 2021 года смертность в Украине возросла на 25%.
По подсчетам ООН, до 2100 года население Украины сократится на 45%.
Об этом пишет Obozrevatel.
По данным Госстата, в 2020 году умерли 616 835 человек, а родились 293 457. С начала 2021 года смертность возросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в Украине умерли 299 964 человека.
Как утверждает директор Института демографии и социальных исследований Елена Макарова, Украина входит в тройку европейских стран по интенсивности депопуляции.
"Такие процессы происходят во всем мире, на европейском континенте рождаемость не обеспечивает даже простое воссоздание. Другое дело, что в Украине депопуляция масштабная, затяжная. Наши различия именно в смертности. Женщины у нас живут на 6-7 лет меньше, чем в странах ЕС, а мужчины на 10-14 лет", — сказала Макарова.
Такие же тенденции будут наблюдаться в большинстве стран СНГ. В России за это время количество населения уменьшится на 14%, Беларуси — 21%, Литвы — 45%, Латвии — 42%. В то же время в таких странах, как Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан население будет расти.
Ранее в Госстате назвали количество населения в Киеве.