Население Украины стремительно сокращается: какие причины и что предлагают демографы

За последние годы численность населения существенно сократилась из-за войны, массовой эмиграции и других факторов.

Российская оккупация части территории страны привела к принудительной депортации украинцев и созданию гуманитарной катастрофы.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

В 2024 году население Украины рекордно сократилось

Население Украины на конец 2024 года сократилось до 32 миллионов человек. Для сравнения, после аннексии Крыма в 2014 году этот показатель достигал 42 миллионов, заявил Алексей Чернышев в интервью Die Welt.

"В общей сложности украинская нация насчитывает около 60 миллионов человек, но половина из них живет за пределами страны", – отметил Чернышев.

По его словам, это люди, уехавшие за границу до полномасштабного вторжения на заработки, беженцы от войны и представители украинской диаспоры.

"Монгольская пустота"

Демограф Александр Гладун считает, что превращение восточной части Украины в большую "монгольскую пустоту" не произойдет, ведь многие ВПЛ уже сейчас заявляют, что хотели бы вернуться к местам своего предыдущего проживания. Однако для них возникает огромная проблема с жильем.

"Я не думаю, что эти обезображенные врагом места будут сильно заселены в послевоенное время. До войны в этих регионах происходила урбанизация и численность сельского населения там понемногу уменьшалась. Занятость в сельском хозяйстве из-за роста производительности труда тоже уменьшалась. То есть с одной стороны – имеем объективный процесс, а с другой стороны – последствия боевых".

Как считает Гладун, после окончания войны следует провести перепись населения, чтобы знать численность жителей региона, особенно его половозрастную структуру, образовательный уровень и т.д.

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Нужно более активно работать с ВПЛ, выяснять, хотят ли они возвращаться в места предыдущего проживания или нет.

"А если привязываться к экономике, то в случае нехватки рабочих рук нужно стимулировать перемещение населения в эти регионы. Ведь территория страны должна быть ухоженной. Не может быть такого, чтобы в Украине огромная территория пустовала — это неправильная политика в расселении населения", — сказал демограф.

Украинцы за границей

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за границей, находится – 6,9 миллиона наших граждан, отметил Гладун.

Однако демограф считает эту цифру завышенной на два миллиона.

"Мы сравнивали эти цифры с данными Государственной пограничной службы Украины. Они не подтверждают цифру в 7 миллионов, а указывают на значительно меньшее число. Конечно, у пограничников может быть недоучёт, особенно, если говорить о первых неделях с начала войны 2022 года, когда не успевали всех оформлять, но разница в два миллиона – это очень сильно.

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Объясняя, почему потерялось два миллиона, демограф рассказал, что работники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев самостоятельно учета не ведут. Они принимают данные из определенных служб каждой страны, которые отвечают за прием и регистрацию наших вынужденных мигрантов.

"А украинцам, которые спасаются от войны, позволили свободно перемещаться по всем странам мира и Европы. Поэтому вполне возможно, что такую нестыковку в цифрах имеем из-за двойного учета – когда люди состоят на учете в одной стране, а уже переехали в другую и стали там на учет. А по каким-то причинам в стране предыдущего пребывания с учета их не сняли или это.

Кроме того, вполне возможно, что часть наших граждан, еще до начала войны нелегально работавших в Европе, сейчас решили легализоваться в стране пребывания. То есть это число в 6,9 миллиона, как и все числа сейчас, требует достаточно критической оценки.

Сколько украинцев находится в оккупации

По словам Александра Гладуна, сейчас очень сложно оценить количество украинцев на неподконтрольной Украине территории.

"Больше или менее мы знаем численность населения, которое находится в Крыму. Это примерно 2,4 миллиона граждан — АР Крым и город Севастополь. Но это без военнослужащих РФ, потому что сколько их там — точно нам неизвестно", — сказал он.

На другой неподконтрольной Украине территории оценить количество жителей очень сложно. По нашим оценкам, там проживает около 1,2–2,5 миллиона человек. Но возникает вопрос: это население – граждане Украины или это те, кого туда уже завезли россияне?

Ведь мы знаем, что Россия сейчас проводит активную политику демографического захвата украинских территорий, то есть перевозит в оккупированные города своих граждан. Как их считать? Они якобы на территории Украины, а с другой стороны, они граждане России. Кстати, после освобождения этих территорий, их нужно будет депортировать обратно в РФ.

Население Киева

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сейчас население Киева составляет почти четыре миллиона человек, 600 тысяч человек из них – переселенцы.

"Если еще 20 лет назад население Киева было вдвое меньше и составляло чуть более двух миллионов, то сейчас – почти четыре миллиона", – сказал городской голова столицы.

Кличко подчеркнул: в столицу едут, потому что Киев – самый защищенный ПВО, а также здесь, по его словам, лучшие образования и медицины. Внутри перемещенных лиц в Киеве насчитывается более 600 тысяч.

Женщины VS Мужчины

По словам демографа, по состоянию на 2024 год в Украине зафиксировали примерно одинаковое соотношение женщин и мужчин

Он отметил, что в 2024 году ученые разработали несколько сценариев развития событий в зависимости от того, когда закончится война.

"По оптимистическому прогнозу, на начало 2025 года, было примерно одинаковое число в соотношении мужчин и женщин, но имеем чуть больше женщин. По среднему варианту прогноза – 51% женщин и 49% мужчин. Приблизительно такие же цифры в пессимистическом прогнозе. Здесь стоит отметить, если по подсчету населения Украины мы будем поносить по миллиону. зависит от интенсивности боевых действий, которые мы прогнозировать не можем», – объяснил он.

Ученый добавил, что такое соотношение связано с тем, что женщины уезжают из Украины, в то время как на фронте в большинстве погибают мужчины.

Прогноз по населению Украины после войны

Александр Гладун считает, что население Украины будет постепенно сокращаться. А потому власти нужно будет стабилизировать это на приемлемом уровне.

Он отметил, что количество населения в Украине постоянно сокращается, однако власти пока не делают заметных шагов, чтобы это изменилось.

"Угрожает тем, что численность населения будет постепенно сокращаться. Сокращение началось после 1993 года. Приблизительно такая же ситуация будет наблюдаться и после окончания войны — население будет постепенно сокращаться. Государству и всем гражданам нужно пытаться сделать так, чтобы стабилизировать численность населения на каком-то приемлемом уровне, например, 30 миллионов", — сказал он.

Он отметил, что нужно принимать меры по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни в Украине.

Что спасет от демографического кризиса

Директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова считает, что единственным вариантом увеличить численность населения является открытие границ для иммигрантов.

По словам Либановой, так называемая половозрастная пирамида населения в Украине превратилась в ромб, потому что за последние годы рождается очень мало детей.

В этом контексте демографиня акцентировала, что потенциал демографического роста в стране полностью исчерпан.

"Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна – привлечение мигрантов из других стран", – убеждена эксперт.

В то же время, она далеко не уверена, что украинское общество готово жить рядом с населением другого вероисповедания, образа жизни и ценностей.

Либанова объяснила, что украинцы никогда не жили в полиэтнической среде. Это всегда было монославянское общество, кроме Закарпатской и Одесской областей.

Напомним, по информации Министерства юстиции, в 2024 году в Украине зафиксировали 495,09 тысячи смертей, что в 2,8 раза превышает количество рождений – 176,78 тысячи.

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