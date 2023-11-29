Населенным пунктам Крыма вернут исторические названия на крымскотатарском языке

В Украине уже работают над тем, чтобы вернуть Крыму крымскотатарские названия населенных пунктов, которые сейчас остаются русифицированными.

Географическим названиям во временно оккупированном Крыму хотят вернуть исторические наименования на крымскотатарском языке.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка, состоявшемся 22 ноября, речь шла о его использовании для обозначения топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.

Подготовка этого решения продолжается во исполнение Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Согласуются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах, а также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.

По результатам заседания, Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение Правительства. Этим вопросом будут заниматься Мининфраструктуры вместе с Минреинтеграции, Постоянным Представителем президента Украины в АР Крым, Меджлисом крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.

Напомним, в Киеве показали скифское золото, которое вернули в Украину из Нидерландов. Его будут хранить в столице до деоккупации Крыма.

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