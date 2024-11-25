Населенный пункт в Харьковской области зачищен: бойцы 3-й штурмовой обнародовали разговор с пленными (видео)

Бойцы 3-й штурмовой провели успешную операцию по зачистке от вражеских сил поселка Копанки на Харьковщине. Кроме того, нашим воинам удалось захватить здесь новую партию пленных окупантов.

Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая провела зачистку населенного пункта в Харьковской области, в который прорвались оккупанты

Как отметили в бригаде, при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. На кадрах – военные 1-й танковой армии РФ. Некоторые оккупанты под следствием в РФ, часть – уже осуждены.

оккупанты признают, что идти на войну в Украину не стоит. В заключение они охотно отвечают на традиционное "Слава Украине!" – "Героям слава!".

"Состоянием сейчас Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины — и это заслуга подразделения Karakurt Colony нашего 2-го мехбата!", – отметили в бригаде.

Ранее Третья штурмовая совершила уникальную наступательную операцию. При соотношении сил 2,5:1 в пользу россиян бригада захватила батальонный район обороны врага и продвинулась почти на 2 квадратных километра в глубь фронта.

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