"Наш агрессивный сосед никуда не денется": Резников заявил, что все граждане должны защищать Украину

Министр подчеркнул: как раньше - уже не будет.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что все украинцы должны быть готовы защищать страну.
Об этом он сказал в интервью Armyinform.
"Наш агрессивный сосед никуда не денется. Если завтра война закончится, и Россия уйдет из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины, впереди десятилетия, чтобы хотя бы достичь нормализации отношений и неконфликтного сосуществования", — подчеркнул глава Минобороны.
По словам Резникова, "как было раньше, уже не будет", а потому "все граждане должны быть готовы защищать страну".
"Чтобы в Кремле не возникало даже мыслей о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть. А это означает совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это основа для нового общественного договора", — подчеркнул министр обороны Алек Резников.
Как сообщалось, об увеличении войск РФ на территории Украины писали иностранные СМИ. Ссылаясь на спутниковые снимки, видео в соцсетях и неназванных должностных лиц, журналисты The Washington Post и Politico утверждают о скоплении сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии под российским городом Ельня (Смоленская обл.), что в около 300 км от Чернигова.
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