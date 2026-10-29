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ТСН в социальных сетях

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Украина
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"Наш ангелочек": российский удар по Чернигову убил 15-летнюю гимнастку Яну Пешкову (фото)

Российская атака на центр Чернигова 29 октября унесла жизни двух 15-летних девушек — Яны Пешковой и Марии Мозговой. Одной из погибших стала воспитанница спортивной студии Magic Sports RG, гимнастка Яна Пешкова.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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"Наш ангелочек": российский удар по Чернигову убил 15-летнюю гимнастку Яну Пешкову (фото)

Российский удар по Чернигову убил 15-летнюю гимнастку Яну Пешкову

В результате российского ракетного удара по центру Чернигова 29 октября погибла 15-летняя Яна Пешкова. Девушка занималась художественной гимнастикой и была воспитанницей спортивной студии Magic Sports RG.

О ее гибели сообщили на странице студии в Instagram.

В сообщении коллектив студии выразил соболезнования родным и близким девушки и поделился болью из-за потери своей воспитанницы.

Яна Пешкова Фото Magic Sports RG

Яна Пешкова Фото Magic Sports RG

«Ей было всего 15 лет. Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов», — написали спортсмены.

В студии отметили, что российский удар по центру Чернигова 29 октября оборвал жизнь Яны — светлой, искренней и улыбающейся девушки.

«Невозможно принять, что ребенка больше нет… Искренние соболезнования родным и близким. Нет слов, способных утолить такую боль… Светлая память. Наша Яна — наш ангелочек», — говорится в сообщении.

Что известно об ударе по Чернигову

29 октября российские войска нанесли удар по центру Чернигова «Бандеролью». В результате взрыва загорелись магазины одежды и припаркованные автомобили. Также повреждения получили жилые дома и объекты местного бизнеса.

В городе временно изменили маршруты общественного транспорта, курсирующего по проспекту Победы.

Две погибшие девушки и 31 пострадавший

По информации, обнародованной после удара, погибли две одноклассницы — ученицы 10-го класса Черниговского лицея №1 Яна Пешкова и Мария Мозгова.

Еще 31 человек получил ранения. Среди пострадавших — четверо детей 10 месяцев, 10, 16 и 17 лет: двое детей, брат и сестра, находились в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставляли в медицинские учреждения с травмами разной степени тяжести, в том числе осколочными ранениями и переломами.

После российской атаки в Чернигове объявили День траура по погибшим в результате российских ударов.

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