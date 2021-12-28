"Наш славянский союз": одиозный нардеп Кива в эфире кремлевского канала выступил за "слияние Украины и России"

Кива считает, что "славянские народы должны воссоединиться, чтобы дать отпор Западу".
Скандальный народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" (ОПЗЖ) Илья Кива появился в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" и выступил с заявлением о "слиянии Украины с Россией".
Такое заявление он объявил в эфире российского телеканала.
"Сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая действительно, по моему мнению, должна находиться в одном Союзе. Нашем славянском союзе", — сказал он.
Более того, одиозный нардеп, имеющий пророссийскую риторику, высоко оценил нынешнюю политическую игру России. "Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения... Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем. И последняя пресс-конференция Владимира Путина этому подтверждение", — сказал Кива.
Его "спич" прервала российская пропагандистка, ведущая шоу Ольга Скабеева, заявив, что Кива "опасно рассуждает". Во время своей "речи" Кива заявил, что Россия "может сыграть ключевую роль" в будущем Украины и продолжил важность "воссоединения славянских народов, чтобы противостоять Западу".
Как сообщалось ранее, на днях в Сети появилось видео с Кивой в российской бане. На снятых кадрах Кива намекает на употребление наркотиков представителями действующей власти и призывает "славян" заботиться о своем здоровье. На видео нардеп прикрыт только полотенцем и держит в руке дубовый веник.
Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:
- ТСН.ua рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы Совета 9-го созыва.
- Ранее суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн прибыли от жемовой ямы.
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7 октября Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с 69-летием. Нардеп назвал Путина "лидером нации и дружественного нам народа". Такое скандальное заявление вызвало общественный резнанс.
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Украинские бойцы ответили нардепу Киви на его приветствие Путину и назвали его наркоманским животным. В "УДАРе" призвали Верховную Раду, СНБО и СБУ привлечь Киву к ответственности за государственную измену.
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