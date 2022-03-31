"Наша бригада конкретно обосралась": оккупант по телефону пожаловался жене, что им трудно воевать с ВСУ

"Наша бригада конкретно обосралась": оккупант по телефону пожаловался жене, что им трудно воевать с ВСУ

Оккупант жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.

ВСУ, Тероборона, НГУ и другие подразделения продолжают беспощадно уничтожать оккупантов. Из-за натиска защитников Украины оккупанты деморализованы и несут потери.

СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта со своей супругой. Он жалуется, что не может выполнять поставленные задачи из-за профессионализма Вооруженных Сил Украины.

"Пока слухи такие, что отступаем. Возможно, скоро вернемся домой. Наша бригада конкретно обосралась. Потери есть, раненых много. У нас вообще армия дебилы, дауны. Мы здесь вообще на х*р не нужны. Мы здесь не можем выполнять задачи против такого соперника", — рассказал оккупант.

Он добавляет, что постоянно прячется в окопе.

Напомним, что российский военный добровольно сдался в плен, потому что боялся, что его убьют свои же. Оккупант умышленно отстал от своего строя и сдался ВСУ. СБУ обнародовала видео, когда пленник связался с родственниками в России.