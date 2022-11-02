"Наша громада еще раз осиротела": на Бахмутском направлении погиб военный из Прикарпатья

В Донецкой области погиб украинский военный из села Рожнов Ивано-Франковской области Виктор Жежеров.

Об этом сообщили на странице Рожневской объединенной громады в Facebook.

"Сегодня наша громада в очередной раз осиротела. Мы потеряли нашего жителя, нашего защитника, нашего Героя Жежерова Виктора Александровича. Трудно описать бремя потери. Трудно поверить в то, что приходится терять лучших и достойнейших сыновей Украины. Выражаем самые искренние соболезнования о погибшем. Виктора навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Виктор Жежеров погиб на Бахмутском направлении, фото из открытых источников

Как пишет "Суспильное", Виктор Жежеров ушел на фронт в марте 2022 года, служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб воин на Бахмутском направлении. Ему было 45 лет. У бойца осталась жена.

Напомним, на Бахмутском направлении в бою погиб 51-летний защитник Украины, житель села Ганнусовка Езупольской громади Ивано-Франковской области Александр Костюк.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщил Генштаб ВСУ, оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По данным американского Института изучения войны, на Донбассе обострилась ситуация. Российские оккупанты усилили наступательные действия. ВС РФ продолжили наступательные действия вокруг Бахмута в Донецкой области, там продолжаются ожесточенные бои. Войска ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать украинскую оборону. ВСУ продолжают отбивать нескончаемые российские атаки на Бахмут.

1 ноября стало известно, что под Бахмутом Силы обороны приземлили российский вертолет. Оказалось, что его использовали офицеры частной военной компании "Вагнера".

Российские мобилизованы несут бешеные потери на Бахмутском направлении. Сразу после мобилизации их перебрасывают на передовую. Скрыть количество потерь в РФ все сложнее, поскольку Сети уже изобилуют некрологами о тех, кто успел повоевать несколько дней.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 800 оккупантов, всего же с начала полномасштабного наступления ликвидировано около 73270 российских захватчиков.

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