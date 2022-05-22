"Наша общая цель": Зеленский поблагодарил Польшу за мощную поддержку о полноправном членстве Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с находившимся с визитом в Киеве польским коллегой Анджеем Дудой будущее членство Украины.
По словам главы государства, польский президент пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом ЕС. В частности, главы двух государств обсудили конкретные шаги по реализации этой цели.
Об этом украинский президент сообщил в традиционном видеообращении в воскресенье, 22 мая.
"Конечно, говорили сегодня с Анджеем и об оборонной поддержке для Украины. И об усилении санкций против России. И о том, какие шаги нуждаемся, чтобы реализовать нашу общую цель – полноправное членство Украины в ЕС. Благодарен Анджею и всему польскому народу за то, что идем по этому пути настолько быстро, насколько это возможно", — сказал Зеленский.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда в воскресенье 22 мая находился с визитом в Украине и лично выступил в Верховной Раде. В частности, выступая с трибуны ВР, Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине контрибуции из-за войны. Также президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
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