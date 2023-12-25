Наша Победа будет общим результатом, а не чудом из голливудского фильма: Умеров поздравил украинцев с Рождеством

Министр обороны Рустем Умеров поздравил украинцев с Рождеством Христовым и поблагодарил всех, кто приближает Победу.

Об этом сообщает Министерство обороны в Facebook.

По словам Умерова, "традиционно эти дни – это время единения нашей большой украинской семьи".

“Сотни тысяч защитников и защитниц отмечают Рождество в окопах и наблюдательных пунктах по всей линии фронта, в боевых машинах, танках, эвакуационных медицинских транспортах, у пушек, РСЗО и средств ПВО. Они там, чтобы свет Рождества засиял в миллионах домов украинских семей. Они там, чтобы свет Рождества выгнал тьму из городов и сел на временно оккупированных территориях. Солдаты украинской армии дают нам надежду. Надежда дает украинскому народу силы, чтобы быть едиными. И единство украинской семьи – это то, что солдат защищает”, — отметил глава Минобороны.

Рустем Умеров подчеркнул, что "наша Победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма. Это будет результатом нашего совместного труда. Тех, кто на передовой держит оружие, и тех, кто в тылу производит его. Тех, кто привозит все, что нужно воинам. Тех, кто в учебном центре получает свою первую военную специальность, и тех, кто идет в ТЦК, чтобы присоединиться к Силам обороны и встать на защиту своей семьи и Родины".

"Я благодарен каждому и каждой, кто приближает наш день Победы!" — подчеркнул он.

Напомним, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Так, Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

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