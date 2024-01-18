"Наша позиция – война до последнего украинца": Арестович выдал новое скандальное заявление

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Запад не готов к войне с Россией, в то время как в Украине война будет продолжаться "до последнего украинца".

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

Арестович заявил, что "Украина стоит перед угрозой так называемого "парагвайского сценария".

"Напомню, в 19 веке в Парагвае была война, это государство отчаянно воевало и даже победило, но у них не стало 70% мужского населения. Была уничтожена промышленность и они даже вводили многоженство. И если вы считаете, что ценой за аплодисменты в Давосе является "парагвайский вариант", то я не согласен", - заявил он.

Арестович убежден, что украинцы платят жизнью за курс на вступление в ЕС и НАТО.

"Сейчас народ платит за курс на ЕС и НАТО, у которых нет желания нас туда принимать, а у нас нет возможности защитить такую политику. Для меня это - преступление против народа. Я давал присягу народу Украины, можете меня считать предателем. Но политика похода на ЕС и НАТО у нас не обеспечена, для нас цена вступления в ЕС и НАТО - это война с Россией. Если ЕС и НАТО нас примут - будут иметь войну с РФ. Запад не готов за это платить", - сказал он.

Арестович заявил, что Запад не готов к войне, однако по его мнению, некоторые страны хотят, чтобы она продолжалась.

"Наша позиция - война до последнего украинца", - заявил экс-советник ОП.

Напомним, Арестович спрогнозировал, сколько лет будет продолжаться война в Украине.

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